Култова супергрупа ще атакува Пловдив

© Култовата и ЕКС-клузивна група ЕКС ще зарадва феновете си с първи два концерта за годината - на 10 септември в Пловдив в Летен театър "Бунарджика" и на 11 септември в София в клуб "Маймунарника".



Това е една от новите супергрупи в България. Нарича се така, защото всички участници в нея са получили широка известност в състава на други групи като соло изпълнители или като друг вид музиканти. Това са тримата фронтмени на българската пънк и рок сцена - Ерол Ибрахимов (Уикеда), Кольо Гилъна (екс фронтмен на Контрол) и Светльо Витков (екс фронтмен на Хиподил и понастоящем на Светльо & The Legends). Те ще предложат 100% веселба и страхотно настроение за феновете и то в цели две поредни вечери.



Тримата оригинални вокалисти обещават на всички пред сцената да си изкарат ЕКС-тра и няма как да е различно, защото се очаква те да изпълнят на живо само най-големите хитове (на ЕКС) бандите си, сред които: "Обичам", "Бий хлапето", "Let me да те лов ю", "Боби", "Леле Како", "Скакауец", "Най-щастливият ден", "Бате Гойко", "Мариана" и още. В Пловдив преди ЕКС публиката ще подгреят младежите от Plastic Bo, а в София тази роля ще се падне на Sheky. Началото на събитията е в 20:00 часа.



Двата концерта ще преминат при спазване на всички предписания и мерки срещу COVID-19. На 10 и 11 септември при влизане на публиката ще бъде измервана температурата. Също така билетите, които са пуснати в продажба (и за двата концерта) са под 50% от капацитета съответно на Летния театър в Пловдив и "Маймунарника" в София. Това се прави с цел да се осигури възможната дистанция и комфорт на феновете.