© Пловдивската цигуларка Таня, позната като Tanya Strings зарадва всички елфи, феи и фенове по света с коледни изпълнения от дома си. Тя не спира да твори и приповдига празничното настроение на почитателите си под звънките струни на своята цигулка. По-рано тази седмица, тя записа вечната Коледна класика “Let it Snow" като една истинска Снежанка облечена в бяло. Видеото пресъздаде мечтаната от нея Бяла Коледа, но и истински изпълни сърцата на феновете с желаната от тях музика и добро настроение.



Навръх Бъдни Вечер, цигуларката ни изненада и с кавър на познатата ни песен "All I Want For Christmas Is You" на Марая Кери в уютната обстановка на дома си. Комбинацията от медената ѝ цигулка, разпаленото огнище, прекрасната елха и сладурската ѝ котка - подариха усмивки на всички нас, които прекарват празниците на топло у дома!