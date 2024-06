Красива историческа сграда в центъра на Пловдив се готви за нов живот

© Наследници възстановяват къщата на д-р Арав на ул. "Христо Г. Данов“. В сградата от началото на 20 век е заработил първият рентгенов апарат в града



Историческа сграда в центъра на Пловдив ще започне нов живот, благодарение на усилията на наследниците на д-р Леон Арав – живял и работил в началото на 20-те години в тогавашния център на града около Джумая джамия.



Сградата на ул. "Христо Г. Данов“ 7 е открита през 1912 година като кабинет на току-що завършилия медицина във Виенския университет Леон Арав. Проектант на къщата е известният архитект Камен Петков, проектирал десетки обществени и частни сгради в центъра на Пловдив.



Талантливият лекар бързо напредва в професията и скоро създава в същата сграда, в която и живее със семейството си, частна болница, монтира първият рентгенов апарат в града.



Събитията от началото на 40-те години принуждават семейството на лекаря, заедно с други еврейски семейства, да заминат за Израел. Мнозина евреи, бягащи от столицата, са приютени в онези години в клиниката на Арав в Пловдив.



Три поколения по- късно нов живот на сградата решават да дадат внукът на д-р Арав, д-р Дан Арав и съпругата му Една Кедар от Израел, които през 2019 година си поставят за цел да възстановят сградата до пълния й блясък. Поради историческата й стойност и детайлната работа възстановяването отнема няколко години.



"Започнахме възстановяването като използвахме исторически снимки и оригиналните планове, следвайки становището на инж. Панайот Нотов, защото идеята ни беше да възстановим цялата красота на къщата на дядо ми. За наше щастие фасадата се нуждаеше само от цялостно боядисване и ние го направихме с оригиналния цвят. Основната работа беше свързана с помещенията вътре, които ремонтирахме без да променяме конструкцията. Запазили сме дървените подове, прозорците и вратите, също и впечатляващото стълбище“.



С това кратко припомняне на процеса по възстановяването Дан Арав допълва, че за него е било важно не само да обнови сградата, но и да се погрижи за градината и двора на къщата. Там където пациентите са изчаквали записания си час и доктор Арав е посрещал приятелите си.



Втората половина на юни Дан Арав и семейството му ще отворят врати на къщата със специално събитие, на което ще покажат в изложба исторически снимки и ще открият паметна плоча, посветена на историята. Техни гости ще бъдат представители на Израелското посолство, на местната еврейска общност, кметът на район "Централен“ и приятели.



Членовете на семейството виждат завършването на проекта като още една връзка в историята на вълнуващото приятелство между българския и еврейския народ. История, придобила особено значение със спасяването на еврейската общност в града от изтребление през 1943 г.



Кратка биография на Дан Арав- наследник на рода Арав



Д-р Дан Арав е изследовател на израелската култура и памет. Той е декан на Училището по медийни изследвания в Колежа по академични изследвания по мениджмънт и преподавател в катедрата по филми и телевизия в университета в Тел Авив.



Неговите изследователски области се фокусират върху идеологическите измерения на популярната култура, телевизия и национална памет в Израел, медиен активизъм и социална промяна. Арав е автор на различни статии и глави в книги в областта на обществените науки, изследвания на паметта и медиите. Неговата книга Metim Lir’ot (Dying to See, 2017) е задълбочено проучване на телевизионния спомен за войната в Израел. През 2012 г., заедно с Dr. David Gurevitch, той публикува “Енциклопедия на идеите: култура, мисъл, медии“ (1623 стр. иврит), които привличат вниманието на критиката и печелят обществен успех. Дан Арав участва в различни аспекти на документалната телевизия и медийните продукции.



Той е създател и редактор на сериала на IDF: The Musical и на документални телевизионни сериали за историята на развлекателните програми на израелската армия. Сериалът е излъчен по Канал 2. Той води програма по радио Culture Hero и подкаст в Kan – Израелска обществена корпорация за радио и телевизия.