Компания с пловдивско участие с изключително престижна награда в Будапеща

© На 20 юни на официална церемония в зала "Вигадо", Будапеща, SEO агенция Serpact спечели награда в категория Best Use of Search - Gaming, на престижните награди European Search Awards 2019, със своя проект - Efirbet. Serpact е първата агенция от България, на която се присъжда тази престижна оценка. На събитието компанията беше наградена наравно с най-успешните агенции в цяла Европа, сред имена като Wolfgang Digital, BlueRank, Blueclaw, Impression, Zenith, Merkle | Periscopix, s360, Verve Search, JellyFish и други.



European Search Awards оценяват постиженията на европейските топ-агенции по проекти и бизнес ниши по отношение на постигнатите резултати и приложените тактики в дигитална среда. През април агенция Serpact беше номинирана за награда в категорията Gaming с проекта си Efirbet, където компанията представя уникални резултати след вложен труд от над 2000 часа. Данните са зашеметяващи - постигнати 34.2 млн. импресии и 215 % нови потребители за проекта на клиента - от Гугъл. Именно това e едно от нещата, които вероятно са впечатлили журито, за да отсъди наградата на Serpact.



SEO или Search Engine Optimization включва съвкупност от процеси, които имат за цел да подобрят видимостта на даден сайт в органичните резултати на търсачките по ключови фрази. В тези процеси се включват техническа оптимизация, маркетинг със съдържание и работа с репутацията на един уеб-сайт. Реализирана правилно, оптимизацията за търсачки доставя на бизнеса множество потенциални клиенти и висока възвръщаемост на инвестицията в дългосрочен план.



Успехът на всеки един проект зависи не само от тактиките и уменията на специалистите, но и от конкурентността на всяка ниша. В този смисъл Gaming нишата се е откроила във времето като една от най-динамичните и най-сложни бизнес ниши за оптимизация на сайтове. Именно това определи проекта като голямо предизвикателство, чийто постигнати резултати са достойни за награда.



Макар и от скоро на пазара на дигитални маркетингови услуги, Serpact се утвърди като високоефективна и успешна компания на българско и международно ниво. Агенцията е събрала в себе си трима водещи специалиста - Никола Минков, Дидо Григоров и Борислав Арапчев - в отлична взаимодопълваща се професионална симбиоза. Стартирала през 2016 година, фирмата досега има реализирани над 700 технически одита, над 100 контент маркетинг стратегии, 50 от които успешно реализирани в целия свят.