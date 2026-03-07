По случай Международния ден на жената – 8 март, в Пловдив ще се проведе благотворителната кампания "С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми“, организирана от Интеракт и Ротаракт клубовете в Пловдив съвместно с фондация "Искам бебе“.Инициативата ще се състои на 7 и 8 март на две локации в центъра на града – пред сградата на Община Пловдив и на площад "Съединение“. Доброволци ще подаряват цветя на дамите по повод празника и ще събират дарения в подкрепа на каузата.Кампанията ще се проведе в събота от 12:00 до 20:00 часа, а в неделя – от 10:00 до 20:00 часа.Кампанията е символичен жест на признателност и уважение към жените в празничния ден, но и възможност обществото да покаже съпричастност към семействата, които се борят с репродуктивни проблеми.Всеки, който желае, ще има възможност да подкрепи инициативата, като направи дарение в специално обособени кутии за набиране на средства. Всички събрани средства ще бъдат дарени на фондация "Искам бебе“, която активно подпомага двойки в България в борбата им за сбъдване на мечтата за родителство.Средствата ще бъдат използвани за финансиране на инвитро процедури, които дават надежда на семейства, срещащи трудности по пътя към създаването на дете.Организаторите подчертават, че репродуктивните проблеми са нарастващ социален и здравен въпрос, който засяга хиляди семейства в България. Липсата на достатъчно средства често се оказва основна пречка за двойките, които се нуждаят от инвитро процедури.Чрез инициативата "С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми“ организаторите целят не само да насочат общественото внимание към този важен проблем, но и да окажат реална подкрепа на семейства, които мечтаят за дете.Кампанията се провежда ежегодно в различни български градове, като освен в Пловдив инициативата се организира и в други градове в страната, сред които Стара Загора, Велико Търново и Добрич.Организаторите канят всички жители и гости на Пловдив да се присъединят към инициативата и с малък жест да помогнат за сбъдването на една голяма мечта – мечтата за дете.