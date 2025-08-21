КЦМ призна за сериозни икономически проблеми

© КЦМ АД в качеството си на работодател съгласно Кодекса на труда е подписал Колективен трудов договор, влязъл в сила на 01.03.2025 г. със срок на действие до 28.02.2027 г. Страни по този договор са две синдикални организации, които са признати за национално представителни, и една организация, която не е призната за такава, съобщиха от предприятието за Plovdiv24.bg след вчерашната ни публикация.



И допълниха:



С убеждението, че ясно регламентираните правила между страните в индустриалните отношения са основата на конструктивния социален диалог, ръководството на дружеството стриктно изпълнява поетите с Колективния трудов договор ангажименти.



Текущата неблагоприятна икономическа ситуация налага необходимостта от започване на действия за анализ и оценка на процесите и дейностите в дружеството с цел подобряване ефективността на работните екипи и преодоляване на негативните тенденции в бизнес средата.



При готовност, както е дългогодишната ни практика, ще консултираме предвидените действия със синдикалните организации в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда и Колективния трудов договор. Работодателят няма да предприема действия, които биха довели до намаляване на Фонд "Работна заплата" и на възнагражденията на работещите в дружеството.