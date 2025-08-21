ЗАРЕЖДАНЕ...
|КЦМ призна за сериозни икономически проблеми
И допълниха:
С убеждението, че ясно регламентираните правила между страните в индустриалните отношения са основата на конструктивния социален диалог, ръководството на дружеството стриктно изпълнява поетите с Колективния трудов договор ангажименти.
Текущата неблагоприятна икономическа ситуация налага необходимостта от започване на действия за анализ и оценка на процесите и дейностите в дружеството с цел подобряване ефективността на работните екипи и преодоляване на негативните тенденции в бизнес средата.
При готовност, както е дългогодишната ни практика, ще консултираме предвидените действия със синдикалните организации в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда и Колективния трудов договор. Работодателят няма да предприема действия, които биха довели до намаляване на Фонд "Работна заплата" и на възнагражденията на работещите в дружеството.
