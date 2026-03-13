ЗАРЕЖДАНЕ...
Извънземен спектакъл се състоя под открито небе в Пловдив
© БТА
Специално оборудван камион с 12-метров контейнер, чиито стени се разтварят и се превръщат в сцена, донесе в града фантастичен свят на сребристи хуманоиди, светлинни ефекти и сюрреалистична атмосфера.
Необичайната сцена пред Дома на културата предизвика интереса на пловдивчани – вътрешността на контейнера е оборудвана с конвейерна лента, която задаваше движението на танцьорите и декора по време на спектакъла "на колела“.
В продължение на 50 минути публиката имаше възможност да наблюдава нестандартна сценография, при която ежедневни човешки жестове се превръщат в нещо едновременно познато и странно.
Спектакълът е съвместна продукция на Балета на Гръцката национална опера и центъра за съвременен танц The Place – Лондон, създадена от артистичния тандем Фрауке Рекуардт и Дейвид Розенберг, известни с представленията си извън традиционните театрални пространства.
Представленията продължават утре,14 март, при трибуните на Гребната база откъм Стадион "Пловдив“ и на 15 март на Стадион "Рома“ в кв. "Изгрев“ (игралната площадка при ул. "Вратцата“).
Гостуването на Future cargo в Пловдив се реализира по проект "Отново заедно“ на Община Пловдив "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU чрез Механизма за възстановяване и устойчивост по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, администриран от Национален фонд "Култура“.
/
10.03
09.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.