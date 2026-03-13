Спектакълът Future cargo на Балета на Гръцката национална опера се състоя под открито небе пред Дома на културата "Борис Христов“ в Пловдив.Специално оборудван камион с 12-метров контейнер, чиито стени се разтварят и се превръщат в сцена, донесе в града фантастичен свят на сребристи хуманоиди, светлинни ефекти и сюрреалистична атмосфера.Необичайната сцена пред Дома на културата предизвика интереса на пловдивчани – вътрешността на контейнера е оборудвана с конвейерна лента, която задаваше движението на танцьорите и декора по време на спектакъла "на колела“.В продължение на 50 минути публиката имаше възможност да наблюдава нестандартна сценография, при която ежедневни човешки жестове се превръщат в нещо едновременно познато и странно.Спектакълът е съвместна продукция на Балета на Гръцката национална опера и центъра за съвременен танц The Place – Лондон, създадена от артистичния тандем Фрауке Рекуардт и Дейвид Розенберг, известни с представленията си извън традиционните театрални пространства.Представленията продължават утре,14 март, при трибуните на Гребната база откъм Стадион "Пловдив“ и на 15 март на Стадион "Рома“ в кв. "Изгрев“ (игралната площадка при ул. "Вратцата“).Гостуването на Future cargo в Пловдив се реализира по проект "Отново заедно“ на Община Пловдив "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU чрез Механизма за възстановяване и устойчивост по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, администриран от Национален фонд "Култура“.