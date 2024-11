Известен пловдивски виртуоз с голям жест към града

© Известният пловдивски композитор Стоиц Гъдев дарява на Пловдив няколко свои произведения. Това става ясно от предложенията , които ще се гледат от Общинския съвет на следващата сесия, информира Plovdiv24.bg.



Той преотстъпва правата върху 10 музикални произведения, които публично да бъдат изпълнявани.



Безвъзмездното дарение е на стойност 40 000 лева. Така в рамките на три години община Пловдив ще може да използва музиката по време на официални церемонии, празници и събития от Културния календар на града.



Дарението е в съответствие с културната стратегия на Пловдив като Европейски столица на културата.



Стоиц Гъдев е роден е на 16 декември 1960 г. в Пловдив. Потомствен музикант, Гъдев произхожда от артистично семейство. Баща му Иван Гъдев (1930 – 1994) е виден за времето си музикант, който прави първия биг бенд извън София, който за пръв път изпълнява джаз в хотел "Тримонциум“.



Майката Катерина (р. 1938 г.) също произхожда от музикален род – родът Личеви от Дълбок извор. Играла е в първия драматичен самодеен театър в Пловдив.



Гъдев се вълнува от пиано още от двегодишна възраст. На 4 години започва да изучава инструмента, а на 6 години е приет в Музикалното училище. Житейските обстоятелства принуждават Гъдев да започне работа като пианист от младежките си години, за да се самоиздържа. В Пловдив свири с едни от най-добрите музиканти за времето – Никола Бусаров, Господин Господинов, Илия Караянев, Димитър Гюров, Петьо Рангелов и Огнян Андонов.



След развода на родителите си Гъдев остава да живее при баща си, тъй като обича да слуша как той свири на пиано. По-късно се премества да работи в София и живее при майка си и нейния втори съпруг. С конкурс е избран за пианист в "Шератон“. Работи три години и с групата на певицата Маргарита Хранова. Музицира и на други места по света – Норвегия, Дания, Конго и Китай.



Гъдев прави първия си опит като композитор на 11 години с инструменталната пиеса Eleven Years Old. Тази композиция е включена в албума му Stoic Gadev, издаден от "Бофиров-Мюзик“. В албума са още 12 композиции от този му ранен творчески период. В записите на албума участват музиканти от джазова формация "Бели, зелени и червени“.



През 1994 година, повлиян от смъртта на пилота от "Формула“ 1 Айртон Сена, написва произведението Senna, а през 1995 година издава и първия си авторски албум с поп музика Ash and Flash по текстове на Анелия Тотева. От този период е и произведението, посветено на баща му In Memory of My Father, както и композицията, написана за дъщеря му Child's eyes. Първоначално записва музиката си в студио "Фактор“ с Иван Платов и Емил Бояджиев, а в по-ново време работи със Светлин Стайков.



През 1997 – 1998 година работи с новоизгряващия Красимир Аврамов. Прави 16 композиции за него, които записват в БНТ и в студио "Фактор“, част от тях заедно с група "Акага“. Свири на концертите на Аврамов в НДК с оркестър "Динамит брас бенд“. След това заминава за Прага, където записва втори албум за певеца. Там правят съвместни аранжименти с американския продуцент Уилям Табану.



През 2007 година Гъдев работи съвместно с Васил Найденов по песента "Веднъж“. Текстът и музиката са дело на Гъдев, а аранжиментът е на Миро Иванов от "Сафо“.



Следват авторските албуми The Mirror, който Гъдев записва с неговия колега китарист Никола Узунов, La Rosa Negra и Mountain river.



През 2017 година издава нотна книга "Стоиц Гъдев – 19 пиеси за пиано“. В нея са събрани негови авторски композиции, които сам нотира.



През юли 2020 година изнася онлайн концерт.



През октомври 2022 година представя предпремиера на авторски концерт в "Офис Полинеро“ в “Капана".