Изкуственият интелект влиза в пловдивските училища
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:17
© Facebook
24 начални учители от Пловдив и региона участваха в майсторския клас "Изкуствен интелект в подкрепа на четивната грамотност и критическото мислене в обучението по природни науки (Родинознание, Човекът и природата, Математика) в начален етап“, съобщиха от МОН.

Учителите са обменили идеи и опит в създаване и използване на интерактивни учебни ресурси.

"За нас майсторският клас е много ценен, тъй като ние тук директно обменяме идеи и коментираме формално и неформално“, каза ръководителят му Ана Вълчева, заместник-директор по учебната дейност в Средно училище "Христо Г. Данов" в Пловдив.

Научен ръководител беше доц. д-р Венета Табакова-Комсалова от Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“.

Те споделиха, че дигиталните деца трудно се концентрират и за тях е интересно да говорят с исторически личности благодарение на изкуствения интелект.







преди 4 ч. и 16 мин.
0
 
 
Ирониата да имаш "изкуствен интелект" и "критическо мислене" в едно изречение е много богата.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

