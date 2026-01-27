ЗАРЕЖДАНЕ...
|Изкуственият интелект влиза в пловдивските училища
Учителите са обменили идеи и опит в създаване и използване на интерактивни учебни ресурси.
"За нас майсторският клас е много ценен, тъй като ние тук директно обменяме идеи и коментираме формално и неформално“, каза ръководителят му Ана Вълчева, заместник-директор по учебната дейност в Средно училище "Христо Г. Данов" в Пловдив.
Научен ръководител беше доц. д-р Венета Табакова-Комсалова от Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“.
Те споделиха, че дигиталните деца трудно се концентрират и за тях е интересно да говорят с исторически личности благодарение на изкуствения интелект.
преди 4 ч. и 16 мин.
