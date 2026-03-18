Стефка Костадинова, предава Plovdiv24.bg.
В 16 РИК е постъпило заявление за отказ на Искра Михайлова и предложение от пълномощниците на партията за замяната й с Мехмед Атаман.
Районната избирателна комисия е направила обстойна проверка на представените документи и е взела решение за заличаване на подалия заявление за отказ кандидат. Със същото решение 16 РИК допълва и регистрира кандидатската листа на ДПС, като вписва в регистъра на кандидатите за народни представители под № 2 Мехмед Юмер Атаман.
Други рокади в листите на партиите не са разглеждани, с изключение на допълването на листата на "Моя България" с още един кандидат и така те стават двама.
24 политически субекта са подали в 16 РИК заявления за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април. Общият брой кандидати за 12-те мандата в Пловдив град е 282. В последния ден от регистрацията бяха подадени документи от 5 формации с 67 кандидати и едно допълване на списъка. Преди това бяха регистрирани 214 кандидати от 19 партии и коалиции.
