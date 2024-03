Интересна покана от Пловдив - за омъжени, обвързани, разведени и вдовици

© Интересен конкурс ще се проведе в града под тепетата. Организатор на "Мисис Пловдив" 2024 е българският модел Мадлена Иванова, която е провеждала редица културни мероприятия, модни конкурси и всякакви стойностни лайфстайл събития. Била е рекламно лице на водещи български дизайнери и брандове като Есил Дюран, София Борисова, Поля Кинова, Стоян Радичев, Alegra Bridal, Blink by Radi Lazarova, Miravision, Bridal Fashion, Рошавата гарга, Benmodel by Albena и е представяла техни колекции на Златна игла, БГ Модна икона, Sofia Fashion Week и Summer Fashion Weekend.



Има редица титли от конкурси за красота и награди от туристически международни форуми – Lady Bulgaria 2011, Miss Multiverse Sophisticated 2012 в Доминиканската република, Best Body на конкурса Miss Summer International 2015 в Колумбия, Мис Сирена 2016 в Златни пясъци, Queen of the year 2022 в Грузия. Организирала е конкурси в други държави, като е била член на международно жури в България, Турция, Албания, Грузия, Колумбия, Египет, Доминиканска република, Филипини на престижни издания като Miss Eco International, Miss Multiverse, Super Model Universe, Mrs. Europe, Grandma Universe & Classic Universe, Miss & Mister Grand Sea World, Lady Bulgaria и други.



Мадлена Иванова притежава дългогодишен опит в организирането и провеждането на модни и културни събития, ревюта, кастинги, дефилета, модни спектакли и по-голямата част от конкурсите, провеждани в България, както и ивенти с благотворителна насоченост.



Търговската марка "Мисис Пловдив" е надлежно регистрирана в Патентно ведомство на Република България, считано от 07.11.2023 г. Концепцията за организация на събитието (за първи път) е за класен и стойностен ивент, в който да вземат участие уверени жени от Пловдив и региона на Южна България, попадащи в категорията мисис – омъжени, разведени, вдовици, майки, живеещи на семейни начала, бизнес дами, жени, работещи в институции, с принос в обществената сфера и социално-културния живот.



Предвиждат се 3 дефилета с модни предложения на български модни къщи и дизайнери. В този конкурс тематиката не включва кръг по бански костюми, тъй като се набляга на качествата на дамите, тяхната харизма, професия, сценично поведение, имидж, репутация, личен стил. Освен външният вид и държанието на участничките, ценени качества и преимущества са липсата на езикови бариери, културна осведоменост и морални ценности.



Водещ ще бъде известно лице от българския хайлайф. В програмата е включен welcome drink, участие на актуален поп-денс изпълнител и присъствие на специални гости (утвърдени публични личности) в журито на конкурса. За визията на участничките ще се погрижат две Академии от професионалисти, които със своите екипи ще направят звезден грим и прически за сценичното представяне на кандидатките в надпреварата за короната. За избора на победителка организаторът е включил и независими представители на медиите в журито. Предвидени са специални подаръци, избор на лица на съответната фирма/бранд, избор на победителка и две подгласнички. "Мисис Пловдив" 2024 получава право за участие в международен конкурс. Надпреварата ще се проведе в края на месец май в Пловдив.



В срок до 15.05.2024 г. желаещите за участие могат да се запишат, като изпратят няколко снимки, кратка информация за себе си, години, ръст, професия/хоби/дейност и телефон за връзка на имейл mrsplovdivofficial@gmail.com, официалната Facebook страница MRS Plovdiv или Instagram профил Mrs_Plovdiv.