Имани направи страхотен спектакъл с виолончело в Пловдив по време на участието си на най-големия франкофонски фестивал в света "Франкофоли" на Гребната база, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Фестивалът се завърна тази година у нас, като промени локацията си в Пловдив.



Сред първите големи имена, които се качиха на сцената в българското издание на фестивала, бе именно Имани, която представи своя албум, наречен “Вуду Чело".



Музиката е представена с осем виолончела, с които Имани представя пречупени през нейния поглед песни на Мадона, Елтън Джон, Ед Шийрън.



Шоуто е наистина необикновено. Имани се появи на сцената мистично забулена в дълга роба, а челистите край нея танцуваха своя танц с инструментите си, докато тя, със своя кадифен алт изпълняваше парчетата. Въздействието върху публиката бе наистина уникално. С необикновена елегантност и лекота изпълнителката преминава през различни музикални жанрове – фолк-соул, блус-рок, хип-хоп, фънк, поп и класика.



Френската певица изпълни за пловдивската публика и големите си хитове "Don't be so shy" и "You will never know", а в края на шоуто срази феновете си с думите, произнесени на чист български език и през сълзи "Липсвахте ми".



Имани е родена близо до Марсилия, а корените й идват от Коморските острови в Африка и африканските ритми се усещат в музиката и.



Имани е една от най-обичаните изпълнителки в света заради гласа си и романтичния си стил, заради ритъма и преживяването на музиката, която прави и представя.



