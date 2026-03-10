Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Поредните специализирани действия за пресичане на престъпления с интелектуална собственост  са предприети в четвъртък на територията на район "Източен“ в Пловдив.

Проверени са около 15 търговски обекта, като в два от тях служителите на "Икономическа полиция" са установили нерегламентирана продажба на текстилни изделия и спортни обувки, обозначени като продукти на няколко защитени производствени марки без разрешение на притежателя на патентното право.

По образуваните две досъдебни производства за престъпление по чл. 172б, ал. 1 от НК общо са иззети над 200 артикула.  Резултатите от полицейската операция са докладвани в Районна прокуратура -  Пловдив.