Поредните специализирани действия за пресичане на престъпления с интелектуална собственост са предприети в четвъртък на територията на район "Източен“ в Пловдив.Проверени са около 15 търговски обекта, като в два от тях служителите на "Икономическа полиция" са установили нерегламентирана продажба на текстилни изделия и спортни обувки, обозначени като продукти на няколко защитени производствени марки без разрешение на притежателя на патентното право.По образуваните две досъдебни производства за престъпление по чл. 172б, ал. 1 от НК общо са иззети над 200 артикула. Резултатите от полицейската операция са докладвани в Районна прокуратура - Пловдив.