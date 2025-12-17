ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Икономическа полиция" изведе от сградата на "Селена" двама от шефовете
В рамките на проверката Николай Богомилов, един от собствениците на болницата, и Марика Тошева, управител на лечебното заведение от няколко дни, бяха изведени от сградата от органите на реда.
От няколко дни в публичното пространство се разпространява информация за скандал, свързан със съмнения за източване и кражба на средства от касата на болницата, по който компетентните органи извършват проверка.
С гледната точка на лечебното заведение можете да се запознаете тук.
