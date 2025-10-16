© виж галерията Пловдив се подготвя да посрещне проект, какъвто не е виждал никога досега. В сърцето на квартал "Отдих и култура", където енергията на града се слива със спокойствието на зелените пространства вече се полага основата на нещо изключително. Името му е ICONICA, а амбицията му е ясна: да преопредели стандарта за луксозен живот под тепетата.



Движещата сила зад Iconica



В основата на топ проекта стои партньорството между две от най-уважаваните имена в бранша. Символичният старт на Iconica беше даден от арх. Светослав Станиславов от студио STARH - известно с това, че претворява всяка концепция в архитектурен шедьовър и Константин Бояджиев, изпълнителен директор на Галакси Инвестмънт Груп.



Именно Галакси Инвестмънт Груп, като утвърдена компания с дългогодишен опит в управлението на висок клас имоти – от жилищни и ваканционни до хотелски и офис комплекси, поема проектния мениджмънт на Iconica. Екипът им ще приложи своята доказана експертиза, за да превърне смелата архитектурна концепция в безупречна реалност.



Архитектура, която дава криле



Забравете компромисите. Забравете тесните стени и липсата на светлина. В Iconica всеки от 184-те апартамента, разпределени на 15 етажа, е проектиран като сцена за вашия начин на живот. Светлата височина от 2.83 метра разтваря пространството, а панорамните прозорци канят хоризонта вътре. Функционалността също е обмислена до съвършенство – интериорът е ваше платно, готово за персонализация.



Тук още от прага усещането е различно: фоайетата с височина 3.75 метра, облечени в благородни материали – дърво, метал и керамика ви приветстват с топлина, която остава завинаги в паметта.



"Нашата цел е не просто да отговорим на високите очаквания на бъдещите обитатели, а да надградим представите им за съвършен дом чрез три ключови елемента: емблематична архитектура с панорамни гледки, 'зелено сърце' под формата на собствен парк от близо 6 декара пространство и безкомпромисно качество на изпълнението с мисъл за бъдещето. Вярваме, че новият жилищен проект ще се превърне не само в един от най-желаните адреси в града, но и в еталон за модерно градско обитаване, което поставя човека и природата в центъра", сподели Константин Бояджиев, изпълнителен директор на Галакси Инвестмънт Груп, проектен мениджър на Iconica.



Шест декара зелено пространство – само за вас



Какво прави Iconica наистина различна? Отговорът е прост: собственият ѝ парк от 5845 кв.м. – затворено пространство, създадено единствено за обитателите на комплекса. Тук времето тече различно. Сутринта започва с разходка по сенчести алеи, обедът може да е пикник на зелена поляна, а вечерта завършва с тиха релаксация на някоя от уединените пейки. Децата се смеят на детските площадки. Спортуващите се зареждат на открито. Любителите на тишината откриват своя ъгъл за четене или медитация. А на шести етаж ви очаква още една изненада – озеленена тераса с панорамни гледки към пловдивските тепета, място за бягство без да напускате дома си.



Зелената идея на Iconica не спира дотук – вертикалното озеленяване по фасадата и терасите превръща сградата в жив организъм, в който природата и архитектурата танцуват заедно.



Качество, което не остарява



Но красотата изисква основа. И тази основа в Iconica е изградена върху най-съвременните технологии и материали. Вентилируемата фасада с 10 см изолация от каменна вата осигурява изключителна топло-, хидро- и шумоизолация, а висококачествените керамични плочи, монтирани върху носеща алуминиева конструкция, гарантират дълготрайност и естетика. Във всеки апартамент е предвидено подово отопление към ТЕЦ, докато на последния етаж има подготовка за термопомпи – избор за тези, които мислят занапред. Най-висок клас алуминиева дограма, възможност за интегриране на система "Умен дом" и инсталация за превенция от наводнения са само част от детайлите, които превръщат живота в Iconica в истинска крепост на комфорта. Бъдещите собственици на Iconica ще имат достъп до удобно мобилно приложение, което прави ежедневието още по-лесно.



Паркиране и удобство на ново ниво



Проблемът с паркирането? Решен елегантно. Две подземни нива с паркоместа и гаражи осигуряват комфорт за всяко семейство. За собствениците на електромобили са предвидени 46 зарядни станции, а любителите на велосипедите ще оценят 115-те веломеста.



Пет високоскоростни асансьора и топли връзки от паркинга правят достъпа до апартаментите бърз и приятен дори в най-студените зимни дни. А модерните системи за контрол на достъпа и видеонаблюдение гарантират сигурност 24/7.



Адрес, който говори сам за себе си



Булевард "Свобода" в квартал "Отдих и култура" – локация, която не се нуждае от представяне. Това е мястото, където не се налага да избирате между енергията на града и спокойствието на природата, защото всичко е на крачка от вас. Гребната база и парк Розариум за вашия отдих, Мол Пловдив и всички градски удобства за вашето ежедневие. Вие сте точно в центъра на този перфектен баланс.