ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Iconica: Първа копка на нов жилищен проект в Пловдив, който надгражда премиум сегмента
Движещата сила зад Iconica
В основата на топ проекта стои партньорството между две от най-уважаваните имена в бранша. Символичният старт на Iconica беше даден от арх. Светослав Станиславов от студио STARH - известно с това, че претворява всяка концепция в архитектурен шедьовър и Константин Бояджиев, изпълнителен директор на Галакси Инвестмънт Груп.
Именно Галакси Инвестмънт Груп, като утвърдена компания с дългогодишен опит в управлението на висок клас имоти – от жилищни и ваканционни до хотелски и офис комплекси, поема проектния мениджмънт на Iconica. Екипът им ще приложи своята доказана експертиза, за да превърне смелата архитектурна концепция в безупречна реалност.
Архитектура, която дава криле
Забравете компромисите. Забравете тесните стени и липсата на светлина. В Iconica всеки от 184-те апартамента, разпределени на 15 етажа, е проектиран като сцена за вашия начин на живот. Светлата височина от 2.83 метра разтваря пространството, а панорамните прозорци канят хоризонта вътре. Функционалността също е обмислена до съвършенство – интериорът е ваше платно, готово за персонализация.
Тук още от прага усещането е различно: фоайетата с височина 3.75 метра, облечени в благородни материали – дърво, метал и керамика ви приветстват с топлина, която остава завинаги в паметта.
"Нашата цел е не просто да отговорим на високите очаквания на бъдещите обитатели, а да надградим представите им за съвършен дом чрез три ключови елемента: емблематична архитектура с панорамни гледки, 'зелено сърце' под формата на собствен парк от близо 6 декара пространство и безкомпромисно качество на изпълнението с мисъл за бъдещето. Вярваме, че новият жилищен проект ще се превърне не само в един от най-желаните адреси в града, но и в еталон за модерно градско обитаване, което поставя човека и природата в центъра", сподели Константин Бояджиев, изпълнителен директор на Галакси Инвестмънт Груп, проектен мениджър на Iconica.
Шест декара зелено пространство – само за вас
Какво прави Iconica наистина различна? Отговорът е прост: собственият ѝ парк от 5845 кв.м. – затворено пространство, създадено единствено за обитателите на комплекса. Тук времето тече различно. Сутринта започва с разходка по сенчести алеи, обедът може да е пикник на зелена поляна, а вечерта завършва с тиха релаксация на някоя от уединените пейки. Децата се смеят на детските площадки. Спортуващите се зареждат на открито. Любителите на тишината откриват своя ъгъл за четене или медитация. А на шести етаж ви очаква още една изненада – озеленена тераса с панорамни гледки към пловдивските тепета, място за бягство без да напускате дома си.
Зелената идея на Iconica не спира дотук – вертикалното озеленяване по фасадата и терасите превръща сградата в жив организъм, в който природата и архитектурата танцуват заедно.
Качество, което не остарява
Но красотата изисква основа. И тази основа в Iconica е изградена върху най-съвременните технологии и материали. Вентилируемата фасада с 10 см изолация от каменна вата осигурява изключителна топло-, хидро- и шумоизолация, а висококачествените керамични плочи, монтирани върху носеща алуминиева конструкция, гарантират дълготрайност и естетика. Във всеки апартамент е предвидено подово отопление към ТЕЦ, докато на последния етаж има подготовка за термопомпи – избор за тези, които мислят занапред. Най-висок клас алуминиева дограма, възможност за интегриране на система "Умен дом" и инсталация за превенция от наводнения са само част от детайлите, които превръщат живота в Iconica в истинска крепост на комфорта. Бъдещите собственици на Iconica ще имат достъп до удобно мобилно приложение, което прави ежедневието още по-лесно.
Паркиране и удобство на ново ниво
Проблемът с паркирането? Решен елегантно. Две подземни нива с паркоместа и гаражи осигуряват комфорт за всяко семейство. За собствениците на електромобили са предвидени 46 зарядни станции, а любителите на велосипедите ще оценят 115-те веломеста.
Пет високоскоростни асансьора и топли връзки от паркинга правят достъпа до апартаментите бърз и приятен дори в най-студените зимни дни. А модерните системи за контрол на достъпа и видеонаблюдение гарантират сигурност 24/7.
Адрес, който говори сам за себе си
Булевард "Свобода" в квартал "Отдих и култура" – локация, която не се нуждае от представяне. Това е мястото, където не се налага да избирате между енергията на града и спокойствието на природата, защото всичко е на крачка от вас. Гребната база и парк Розариум за вашия отдих, Мол Пловдив и всички градски удобства за вашето ежедневие. Вие сте точно в центъра на този перфектен баланс.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 21 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
МВР Пловдив: Шофьорът на таксито е причинил катастрофата тази сут...
09:16 / 16.10.2025
Доц. д-р Елеан Зънзов е Лекар на 2025-а в Пловдив
08:41 / 16.10.2025
Тежка катастрофа между автобус и такси в Пловдив
08:15 / 16.10.2025
"Медикус, Денто, Галения": Форум за иновации в здравеопазването
07:00 / 16.10.2025
Радио "Книгоманче" за приказки в You Tube тръгва от Пловдив
23:00 / 15.10.2025
Темелков: Това е първият сериозен инфраструктурен проект в Пловди...
21:36 / 15.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Почина Мария Шишкова
23:07 / 14.10.2025
Община в Родопите влезе в Книгата на рекордите на Гинес
12:20 / 14.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS