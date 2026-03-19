Институтът за пътна безопасност отправи публично предупреждение за тревожна практика при проверки на пътя и граничните пунктове в България. Според организацията, служители на Националното тол управление, в някои случаи със съдействието на "Гранична полиция“, оказват натиск върху водачи да заплащат компенсаторни такси на място при установена липса на валидна електронна винетка.По данни на института, при тези проверки се използват заплахи за сваляне на регистрационни номера или задържане на лични документи с цел незабавно плащане чрез ПОС терминал.От Института за пътна безопасност подчертават няколко ключови момента, които водачите трябва да знаят.При установено нарушение, свързано с липса на е-винетка, водачът има право да получи официален акт или електронен фиш. Законът предвижда 14-дневен срок за доброволно заплащане на компенсаторната такса, като при плащане в този период не се налага по-тежка административна санкция.Според института, съдебна практика показва, че "Гранична полиция“ няма правомощия да извършва проверки за неплатени глоби или фишове, нито да възпрепятства преминаването на граждани на това основание.Организацията посочва, че фиксираните глоби за винетки са поставени под въпрос след решение на Съда на Европейския съюз по делото "Екострой“ (C-61/23), като в последно време български съдилища отменят част от наложените санкции.Институтът препоръчва на водачите да запазят спокойствие и да действат информирано и да не се поддават на натиск за незабавно плащане без официален документ; да изискват връчване на акт или електронен фиш; да се позовават на правото си на 14-дневен срок за доброволно плащане; да проверяват редовно статуса на винетката си чрез официалните каналиПри съмнения за злоупотреба или неправомерно поведение от страна на контролни органи, гражданите могат да подават сигнали на посочените от институциите телефони.От Института за пътна безопасност призовават компетентните органи да гарантират спазването на закона и правата на гражданите, като подчертават, че основната цел на контрола трябва да бъде безопасността на движението, а не събиране на санкции чрез натиск.