© "И ние, също като Вас, с нетърпение очаквахме новата ни среща на Hills of Rock тази година. Днес, с огромно неудоволствие и тъга, се налага да споделим с Вас, че сме принудени да отложим Hills of Rock 2021 за следващото лято.



Новите дати са 21.07. - 23.07.2022. Мястото остава без промяна. Искрено вярваме, че Hills of Rock ще се завърне на Гребен канал в Пловдив през юли 2022 с пълна сила и по-вълнуващ от всякога! Благодарим Ви, че сте с нас в тези предизвикателни за музикалната индустрия времена!



Едва ли някой е много изненадан от тази новина с оглед на актуалната пандемична ситуация в света. Редица американски групи отлагат турнетата си в Европа и въпреки всичките ни опити да проведем фестивала тази година, Fest Team взе трудното решение да го отложи за 2022 вместо да прави компромиси с артистите и качеството на фестивалното преживяване. Свободата, музиката и социалните контакти са в основата на фестивалния дух и ние не искаме да се лишим от неговия характер!



Очаквайте ни на 8 юни с подробни новини за възможностите за връщане и/или замяна на билети, възстановяване на суми и продажба на билети за новото издание, както и всички положителни промени, които предстоят – новите артисти, сцени и планирани реорганизации за Hills of Rock 2022.



Изключително благодарни сме Ви за търпението и подкрепата! Обратната Ви връзка е важна за нас. Нямаме думи да опишем колко много означава подкрепата на артистите, феновете и партньорите ни от медиите и Община Пловдив и ни мотивира да бъдем по-добри и по-силни заедно. Проектът е част от Програма "Наследство“ на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.



Внимавайте, пазете се, всичко ще бъде наред! Ще се видим скоро! Hills of Rock 2021 умря! Да живее Hills of Rock 2022!", съобщиха организаторите от екипа на Fest Team.