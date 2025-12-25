ИЗПРАТИ НОВИНА
Гумаджия: В Пловдив сме готови да вдигнем цените тройно!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:46Коментари (0)3440
©
До 900 лева може да стигне подмяната на гума по време на коледните и новогодишните празници. Такава сума обяви мобилен сервиз в Пловдив, показа проверка на "Телеграф“. Цените стартират от 150 лева нагоре и в София, а навръх празника скачат тройно.

Гумаджийниците взимат според цолажа на гумата и нейното състояние. Средната цена за смяна на гумата в навечерието на Нова година за малък цолаж гуми е 150 лв., за по-големите цолажи, които се срещат при джиповете, е 200 лв., а сумите скачат тройно непосредствено преди празника, показа проучване на "Телеграф“ в 5 мобилни гумаджийници.

По-дълбоко

"В Пловдив сме готови да вдигнем цените тройно, заради неудобството, което се създава“, коментира гумаджия. В Русе за смяна на гума, независимо от цолажа, цената е 50 лв., или 25евро, докато във Варна тази услуга би струвала 180 лв. В София за малки джанти, който са под 15 цола, ще струва от 120 лв. до 130 лв., а тези над 15 цола от 180 лв. до 200 лв. Тези цени в София-област варират от 120 до 150 лв. независимо от разстоянието. Много от мобилните сервизи казаха, че няма да работят в навечерието на Нова година, или ако работят, то ще е само през деня и, разбира се, на по-високи цени. Признаха, че клиентите ще се бръкнат по дълбоко с 20% за Бъдни вечер и Коледа. Заради удължението на почивните дни тези сервизи се очакват да взимат средно по 80 евро, или 160 лв. заедно с извънредния вечерен труд. Цените обаче не са фиксирани и могат да се променят. "Създават се неудобства и в зависимост от състоянието на гумата ще се доплаща допълнително, като ще се уговорим с клиентите на място. Някои клиенти си мислят, че е спукана гумата, но се оказва, че джантата също е повредена. Тогава цената може да скочи драстично“, каза пред "Телеграф“ гумаджия от Варна.

 

Охарчване

За разлика от мобилните сервизи за гуми при пътната помощ цените са малко по-нормални, но в никакъв случай не ниски. Първенецът по най-скъпи услуги отново е Пловдив, като за репатрак охарчването е минимум 200 лева. За сравнение в София минимумът е 120 лв. за лека кола, а за джип е 150 лв. В София-област цената се смята на километър и не е фиксирана, като за лека кола ще трябва да платите по 3 лв. на километър, а за джип е 4 лв. Тоест, ако карате малка кола, която е до 1 тон и 300 и сте от Костинброд и трябва да стигнете до София, цената ще бъде 30 лв. през нощта, а през деня ще бъде 20 лв. Ако карате по-голяма кола, цената ще бъде 40 лв. през нощта и 30 лв. през деня. В Русе цените варират, като започват от 120 лв. И могат да стигнат до 180 лв. за джипове, а за леки автомобили са от 80 лв. до 100 лв. Извънградско всички шофьори добавят от 1,50 лв. до 3 лв. към оригиналната цена. Цената на пътната помощ може да се промени, ако колата е със заключен волан или ако не може да се качи на репатрака. "По-проблемните коли струват повече работа“, коментира работник от София. През деня цените са сравнително по-ниски, като варират от 80 до 100 лв. в зависимост от колата. Някои фирми взимат и по-евтино, както е в Русе, където е 70 лв. за лека кола, а за джип най-малко взимат в София, където цената е 100 лв.

Оферта

Не всички репатраци ще гледат да изкарат възможно най-много по празниците. Във Варна ще има специална оферта по празниците, като пътната помощ ще бъде 40 лв. независимо от автомобила. "За нашите клиенти ще направим специална празнична оферта и цената на пътната помощ ще бъде 40 лв. независимо от автомобила. Искаме да бъдем в помощ на клиентите, а не в тежест“, казва един от шофьорите. За разлика от гумаджиите от пътната помощ ще работят през всички почивни дни, включително и Нова година, когато много хора ще са тръгнали към новогодишните купони или към чужбина, за да посрещнат новата 2026 година.







