ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Гумаджия: В Пловдив сме готови да вдигнем цените тройно!
Гумаджийниците взимат според цолажа на гумата и нейното състояние. Средната цена за смяна на гумата в навечерието на Нова година за малък цолаж гуми е 150 лв., за по-големите цолажи, които се срещат при джиповете, е 200 лв., а сумите скачат тройно непосредствено преди празника, показа проучване на "Телеграф“ в 5 мобилни гумаджийници.
По-дълбоко
"В Пловдив сме готови да вдигнем цените тройно, заради неудобството, което се създава“, коментира гумаджия. В Русе за смяна на гума, независимо от цолажа, цената е 50 лв., или 25евро, докато във Варна тази услуга би струвала 180 лв. В София за малки джанти, който са под 15 цола, ще струва от 120 лв. до 130 лв., а тези над 15 цола от 180 лв. до 200 лв. Тези цени в София-област варират от 120 до 150 лв. независимо от разстоянието. Много от мобилните сервизи казаха, че няма да работят в навечерието на Нова година, или ако работят, то ще е само през деня и, разбира се, на по-високи цени. Признаха, че клиентите ще се бръкнат по дълбоко с 20% за Бъдни вечер и Коледа. Заради удължението на почивните дни тези сервизи се очакват да взимат средно по 80 евро, или 160 лв. заедно с извънредния вечерен труд. Цените обаче не са фиксирани и могат да се променят. "Създават се неудобства и в зависимост от състоянието на гумата ще се доплаща допълнително, като ще се уговорим с клиентите на място. Някои клиенти си мислят, че е спукана гумата, но се оказва, че джантата също е повредена. Тогава цената може да скочи драстично“, каза пред "Телеграф“ гумаджия от Варна.
Охарчване
За разлика от мобилните сервизи за гуми при пътната помощ цените са малко по-нормални, но в никакъв случай не ниски. Първенецът по най-скъпи услуги отново е Пловдив, като за репатрак охарчването е минимум 200 лева. За сравнение в София минимумът е 120 лв. за лека кола, а за джип е 150 лв. В София-област цената се смята на километър и не е фиксирана, като за лека кола ще трябва да платите по 3 лв. на километър, а за джип е 4 лв. Тоест, ако карате малка кола, която е до 1 тон и 300 и сте от Костинброд и трябва да стигнете до София, цената ще бъде 30 лв. през нощта, а през деня ще бъде 20 лв. Ако карате по-голяма кола, цената ще бъде 40 лв. през нощта и 30 лв. през деня. В Русе цените варират, като започват от 120 лв. И могат да стигнат до 180 лв. за джипове, а за леки автомобили са от 80 лв. до 100 лв. Извънградско всички шофьори добавят от 1,50 лв. до 3 лв. към оригиналната цена. Цената на пътната помощ може да се промени, ако колата е със заключен волан или ако не може да се качи на репатрака. "По-проблемните коли струват повече работа“, коментира работник от София. През деня цените са сравнително по-ниски, като варират от 80 до 100 лв. в зависимост от колата. Някои фирми взимат и по-евтино, както е в Русе, където е 70 лв. за лека кола, а за джип най-малко взимат в София, където цената е 100 лв.
Оферта
Не всички репатраци ще гледат да изкарат възможно най-много по празниците. Във Варна ще има специална оферта по празниците, като пътната помощ ще бъде 40 лв. независимо от автомобила. "За нашите клиенти ще направим специална празнична оферта и цената на пътната помощ ще бъде 40 лв. независимо от автомобила. Искаме да бъдем в помощ на клиентите, а не в тежест“, казва един от шофьорите. За разлика от гумаджиите от пътната помощ ще работят през всички почивни дни, включително и Нова година, когато много хора ще са тръгнали към новогодишните купони или към чужбина, за да посрещнат новата 2026 година.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през февруари
06:00 / 25.12.2025
Кметът на Пловдив: Пожелавам Ви светли празници, изпълнени с топл...
05:00 / 25.12.2025
Честито Рождество Христово!
00:05 / 25.12.2025
Откриха фентанил в павилион в Пловдив, има арестуван
20:00 / 24.12.2025
Пловдивски съд пусна под домашен арест търсен от Франция участник...
19:30 / 24.12.2025
Нови кошчета за отпадъци ще има по Главната на Пловдив
19:15 / 24.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
09:03 / 23.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS