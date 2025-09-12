Граждани сигнализират за активна просия пред "Кауфланд" в Пловдив

© Facebook Жители на Пловдив сигнализират за случаи на просене в големи търговски обекти, включително в супермаркети. Според някои свидетели, групи хора, включително млади и възрастни, някои от които с видими увреждания, се позиционират пред касите и получават пари от минувачите.



Някои от гражданите изразяват недоволство и призовават за по-ясни правила относно просенето на обществени места.



"Румънци ca и са из целия Пловдив. 2-3 момичета на инвалидни колички, баща с дете, баба с дете и майка с дете. За по малко от 30 минути тази направи повече пари, отколкото аз за цял ден. Не им давайте пари. Вътре в магазина на касата на има кутия за деца", сигнализират граждани.



От полицията и социалните служби напомнят, че просенето не е незаконно, но се следят случаи на принуда или измама. Гражданите се съветват да използват официални канали за подпомагане на хора в нужда.