© виж галерията Четири впечатляващи арт събития, обединени във фестивален формат Made аt the Academy, за втора поредна година представят в цялост творческия потенциал на пловдивската Арт академия: класическа музика, джаз, танц, изобразителни изкуства и фолклор, представени на различни сцени и локации от студенти и преподаватели, водещи имена в българското съвременно изкуство.



От 2021 г. Made At the Academy е част от културния календар на Община Пловдив, а преди по-малко от месец получи престижната награда "Пловдив“ в раздел "Съвременни мултижанрови изкуства“ като полифонично изграден мултижанров продукт на творците от всички факултети и специалности на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“-Пловдив – едно от най-престижните висши учебни заведения по изкуствата в България.



Made аt the Academy стартира в Дом на културата "Борис Христов“ на 6 юни 2022 г. от 19:00 часа с Годишен концерт на Катедра "Хореография“, посветен на сто години от рождението на проф. Кирил Дженев - създател на ансамбъл "Тракия“ и един от най-големите български хореографи.



Вторият ден на фестивала продължава в залите за временни експозиции на Градската художествена галерия на ул. "Княз Александър I Батенберг“ №15, които отворят врати за представителната Годишна изложба на Факултет "Изобразителни изкуства“ на Академията, в която се представят всички специалности: Графичен дизайн и фотография, Педагогика на обучението по изобразително изкуство, Сценография, Фотография, Дизайн на облеклото, Стенна живопис, Живопис, Графика, Скулптура и др. Както всяка година ще бъдат обявени отличените студенти в ежегодния студентски конкурс.



На 8 юни АМТИИ кани Пловдив на Римския стадион от 18.00 ч., за да представи документалната изложба "Академична памет“, дело на проф. д-р Галина Лардева и доц. д-р Александър Гьошев, която е посветена на паметта на значимите личности, свързали жизнения и творческия си път с дейността нa Академията и допринесли за нейното утвърждаване като водещо висше училище в областта на изкуствата. Изложбата ще продължи до края на юни.



Час по-късно, в 19.00 ч., също на Римския стадион, Академичният оперен театър вдига завеси с "Рита“ – едноактна опера от Гаетано Доницети с диригент ас. д-р Алия Хансе и режисьор ас. д-р Ивайло Михайлов и с участието в оркестъра на музикантите от "Интро“.



На 9 юни от 20.30 ч. Академията събира пловдивчани и гости на града на Античния театър за кулминацията на фестивала – големия концерт "Академията кани Пловдив“ с участието на представителните академични ансамбли и състави на АМТИИ; чуждестранни студенти и докторанти, възпитаници в изпълнителско изкуство на водещи преподаватели и творци от Академията; студенти и преподаватели, носители на престижни международни награди за изкуство - дириенти, хореорафи, танцьори, певци и инструменталисти, обединени от идеята Made at the Academy и стремежа да представят на Пловдив концерт на най-високо естетическо и художественотворческо ниво.



Като най-значима образователна културна институция в Пловдив АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив има амбицията да превърне фестивала Made аt the Academy в ежегоден, постоянно обновяващ се арт форум, на който публиката да става съпричастен свидетел на успехите на Академията в подготовката на бъдещи творци и заедно с това оформя техните качества в естествена сценична публична среда. В лицето на организаторите на проекта – проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак и проф. д-р Галина Лардева, екипът на висшето училище по изкуствата очаква Made аt the Academy да заеме мястото си сред най-значимите събития в културния живот на Пловдив.



Проектът Made аt the Academy се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и в партньорство с ОИ "Старинен Пловдив“.