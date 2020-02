Голям успех сполетя дете-чудо от Пловдив

© Младата пловдивчанка Хрисиана Иван Савова преди броени дни спечели на престижния конкурс GRAND PRIZE VIRTUOSO LONDON 2020 първа награда и Специална награда за изключителен млад талант.



Специалната награда се присъжда на изпълнители със силна артистична индивидуалност и сценично присъствие. Присъжда се по препоръка на артистичния директор на конкурса.



Церемонията ще се състои в Royal Albert Hall в Зала Elgar Room на червения роял, който е принадлежал на Сър Елтън Джон. Там тя ще изпълни Frederic Chopin - Nocturne No 21 in C Minor Op Posth.



Хрисиана е на 8 години ученичка във втори клас в НУМТИ " Добрин Петков“



с преподавател по пиано Г-жа Светлана Косева.



Независимо от крехката си възраст, Хриси има богата музикална кариера и спечелени отличия:



-През миналата година спечели Абсолютната първа награда на XII Международен клавирен конкурс "Симон Делбер-Феврие“, организиран с подкрепата на Общинския съвет на град Ница и Регионалния съвет на департамент Алп Маритим, регион Прованс-Алпи Лазурен бряг и в партньорство с Националната консерватория в Ница — 28 октомври – 2 ноември 2019 година, Ница, Франция



-Второ място с 94 точки на IX-ти Международен конкурс



"Клавирни таланти“, организиран от Културна асоциация "Приятели на пианото“, 4 – 9 юни 2019 година, Милано, Италия.



-Първа награда (Категория "Музика и музика-инструментал“,



Възр. група – Малки, от 5 до 12 год.)



XVII Младежки фестивал за театрално, музикално и танцово изкуство "Рошавата котка“, организиран от "Ротаракт клуб“ – Пловдив, 29 – 30 юни 2019 година, Пловдив



Награда "Златен ключ“ - Музикален конкурс "Златен ключ“, организиран от Френската организация на музикалната експресия, 22 април 2018 година, Пловдив



-Първа награда (Възр. категория — 5 – 7 год.) - ХV Международен конкурс за млади пианисти, организиран от Музикално училище – Ниш, 10 – 15 април 2018 година, Ниш, Сърбия



-Първа награда в XIII Фестивал на Музикалните школи, Пловдив 24-25 юни 2017год.