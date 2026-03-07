През месеците януари и февруари 2026 г. експертите на РИОСВ – Пловдив извършиха 206 проверки на 169 обекта на територията на инспекцията. В рамките на контролната дейност са дадени 41 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За установени административни нарушения по Закона за опазване на околната среда и специалните закони са съставени 12 акта, а директорът на инспекцията е издал 13 наказателни постановления, с които са наложени санкции и глоби в общ размер на близо 13 000 евро.За периода са постъпили 40 сигнала и 60 жалби от граждани и организации, които са разгледани своевременно. С цел прозрачност и гарантиране на обществен достъп до информация са публикувани 606 документа на интернет страницата на РИОСВ – Пловдив.Най-съществен е делът на контрола по фактор "Отпадъци", където са установени редица нарушения, свързани с нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци, липса на изискуема отчетност и извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци без необходимите разрешителни документи.Нарушения са констатирани при дружества, осъществяващи дейност в Пловдив и Първомай, както и при оператор, извършващ дейности по събиране и транспортиране на отпадъци без изискуемото правно основание. Установено е и неизпълнение на задължения от страна на орган на местната власт, свързани с непредприемане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места.Екоинспекцията е упражнила засилен контрол върху площадките за приемане, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства. При съвместна акция с органите на МВР са извършени проверки на всички 35 автоморги на територията на инспекцията.По постъпили сигнали са извършени проверки на терени в Баня, землището на с. Цалапица и на изхода на Карлово, където е установено наличие на нерегламентирани замърсявания. На съответните общински администрации са дадени предписания за почистване, като при последващ контрол е констатирано, че замърсените терени са приведени в съответствие. При друг случай по поречието на река Стара река в община Кричим експерти установиха терени, замърсени със смесени битови отпадъци, отпадъци от опаковки и странични животински продукти, като са предприети действия за организиране на почистването им.По компонент "Въздух" е установено нарушение при предприятие за производство на хидравлични цилиндри в с. Белащица, свързано с неизпълнение на изискванията за регистрация на инсталация за нанасяне на покрития. Констатирано е и неизпълнение на задължително предписание при обект за съхранение на мокросолени кожи в Асеновград, както и нарушение на европейските изисквания относно използването на флуорсъдържащи парникови газове при обслужване на хладилно оборудване.По компонент "Води" са установени нарушения при производствени обекти в Съединение и с. Катуница, свързани с превишаване на индивидуални емисионни ограничения и неизпълнение на условията в издадени разрешителни за заустване, включително неподдържане на необходимото качество на водите съгласно нормативните изисквания.РИОСВ – Пловдив ще продължи да прилага последователен и стриктен контрол, с акцент върху предотвратяването на нерегламентирани дейности с отпадъци, ограничаването на замърсяванията и гарантирането на правото на гражданите на чиста и здравословна околна среда.