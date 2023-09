© виж галерията Мария Анастасова е сопран, трето поколение от фамилия оперни певци, родена в България. Като ученичка живее в Русе и Валенсия (Испания). Говори отлично английски и италиански и много добре испански. Започва да свири на пиано и струнни инструменти от малка. Интересът й към гейминг дизайна я насочва към специалност Анимационно Кино в Нов Български Университет. Паралелно учи класическо пеене с баща си Венцеслав Анастасов.



През 2021г. започва да работи като солист в опера Русе, а в момента е щатен солист в Пловдивска опера. Участва в мюзикъли, опери и концерти и в други оперни театри в България. Сред активните й роли са тези на Бел в мюзикъла "Красавицата и звяра" на Варненска опера, Мортиша в мюзикъла "Адамс", Фраскита в операта "Кармен" и др.



Мария е израстнала с фентъзи жанра, с игри като Legend of Zelda и Castlevania, книгите и света на Толкин, музиката на Enya, Celtic Woman и др. още от дете.



“Когато бях на седем, баща ми се върна от турне и в сака му имаше Nintendo 64, "Legend of Zelda: Ocarina of Time" и "Legend of Zelda: Majora's Mask" и от този момент се пробуди интересът ми към видеоигрите и фентъзи жанра." споделя тя.



В края на миналата година става една от главните вокалистки във видеоиграта Baldur's Gate 3.



“Композиторът на играта се свърза с мен и ме покани на прослушване за песента "Down by the River". След работата по нея, записахме и останалите парчета. Всичко започна от един клип, който качих онлайн, с избрани моменти от премиерата ми, в ролята на Бел в мюзикъла "Красавицата и Звяра". Бях направила компилация от симпатични гафове, забавни моменти, пеене и танци, на която Борислав е попаднал." разказва Мария.



В нейно изпълнение звучат песните "Down by the River" и "Who Are You", които играчите слушат докато си изработват героите. "Song of Balduran", която е епична бардова песен засамия Балдуран, звучаща в Elfsong Tavern и "Raphael's Final Act" - дует с един от злодеите на играта, който звучи по време на битката с него.



Изпълнителката ще се присъедини за интервю в студиото на терен на Station Street Festival на 6-ти септември от 15:00ч.



През цялото време събитието ще се излъчва на живо както на физическите екрани на фестивала, така и онлайн на https://stationstreet.bg/ и на специалната апликация на фестивала, която можете да откриете на https://stationstreet.bg/app, достъпна за Android и iOS.



Събитието се осъществява с подкрепата на @Пловдив - Европейска столица на културата 2019 / Plovdiv 2019 ECOC и Община Пловдив.