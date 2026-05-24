На 24 май отбелязваме най-светлия и чист български празник – деня на духовността, словото и знанието. По този повод областният управител Георги Янев отправи емоционално и вдъхновяващо поздравление към всички учители, ученици, студенти и дейци на културата в Пловдивска област. Прочетете какви послания отправи той към съвременните будители и защо Пловдив остава вечното духовно сърце на България:

Уважаеми учители, дейци на културата и изкуството,

Скъпи ученици и студенти,

Уважаеми жители на Пловдивска област,

Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!

Този ден е най-българският празник, защото почитаме силата на словото и духа на нашата нация.

За нас 24 май носи особен емоционален заряд, защото именно тук – в днешната Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий“ – през 1851 г. по инициатива на Найден Геров се поставя началото на честването на този велик празник.

Пловдив винаги е бил и ще бъде духовното сърце на България. Тук традициите на миналото се срещат с иновациите на бъдещето. Като Областен управител се гордея, че в нашата област образованието и науката продължават да бъдат водещ приоритет – от изграждането на модерни STEM кабинети в училищата и образователни кампуси като този на пловдивската Математическа гимназия до постиженията на нашите академични центрове.

Уважаеми просветители,

Благодаря Ви за търпението и всеотдайността, с които пазите огъня на знанието! Вие сте съвременните будители, които формират бъдещето на нашия град и държава.

Скъпи деца и младежи,

Бъдете дръзки в мечтите си и помнете, че знанието е най-силното оръжие и най-голямото богатство. Гордейте се с нашия език и с това, че сте наследници на хилядолетна култура в една от най-старите държави в Европа.

Честит празник!

Нека пребъде българското слово!