65-годишен мъж е пострадал при пожар, възникнал в газова бутилка в Пловдив. Инцидентът е станал на 9 юли сутринта, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ - Пловдив.

Сигналът за произшествието е постъпил в 08:56 часа в Оперативния център на пожарната. Незабавно към мястото са насочени два противопожарни автомобила с екипи на Първа районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“- Пловдив.

Огнеборците са успели да локализират и потушат пожара, преди той да се разрасне и да причини още по-сериозни щети. Въпреки бързата им намеса при инцидента е пострадал 65-годишен мъж.

По информация на пожарната той е получил изгаряния и е транспортиран до болнично заведение, където е настанен за лечение. Засега не се съобщават подробности за тежестта на нараняванията му.

Към момента не е оповестена информация за причините, довели до възникването на пожара, както и дали са нанесени материални щети. По случая са предприети необходимите действия за изясняване на обстоятелствата около инцидента.

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