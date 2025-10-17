Газова бутилка гръмна в жилище в Пловдив

© Газова бутилка е гръмнала в жилище на улица “Богомил" в Пловдив. Инцидентът е станал минути след 7.00 часа, съобщиха от пожарната служба в града под тепетата.



Избухналата бутилка е била на терасата, като се чул тътен. Пострадала е 73-годишна жена, която е с изгаряния по ръцете. На място веднага бил изпратен един екип от Първа районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението".



Газовите бутилки крият сериозни рискове при неправилна употреба или лошо съхранение, предупреждават от пожарната.