|Газова бутилка гръмна в жилище в Пловдив
Избухналата бутилка е била на терасата, като се чул тътен. Пострадала е 73-годишна жена, която е с изгаряния по ръцете. На място веднага бил изпратен един екип от Първа районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението".
Газовите бутилки крият сериозни рискове при неправилна употреба или лошо съхранение, предупреждават от пожарната.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
