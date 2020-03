Финансист пред Plovdiv24.bg: Не взимайте нови заеми, не инвестирайте в имоти!

© Икономистът и финансист Румен Гълъбинов, който е бил председател на Агенцията за застрахователен надзор и зам.-председател на Комисията по финансов надзор, отправи съвети към хората чрез Plovdiv24.bg. Ето какво препоръчва:



1. Пазете си работата и партньорите, които ще ви трябват после като отмине истерията.



2. Не харчете нетно повече, отколкото печелите текущо.



3. По възможност не вземайте нови заеми, не ставайте поръчители по такива.



4. Не давайте заеми, а предложете консигнация.



5. Плащайте само, ако е сигурна доставката.



6. Не инвестирайте в недвижими имоти, защото може да ви потрябват бързо ликвидни средства за неотложни нужди.



Репортер на Plovdiv24.bg попита Румен Гълъбинов какви са икономическите измерения на COVID-19 върху българската икономика до момента. Могат ли да се направят приблизителни изчисления какви ще са щетите върху българската икономика и какви ще са отраженията върху бизнеса при наложеното извънредно положение у нас.



"Време е вече икономистите да поемат нещата от лекарите и политиците, преди пандемията да е фалирала държавата. Тази рецесия е "easy come - easy go", както бързо влязохме в нея, така бързо може и да излезем. Рецесията, от друга страна, е и шанс за преструктуриране на икономиката и реформиране на отраслите също, но трябва да действаме бързо и да започнем да си признаваме проблемите, които не са само заради коронавируса. Много лесно за политиците е сега да обвиняват вируса за проблемите в икономиката.



Положителен ефект сега в тази карантина може да е леко оправяне на демографията. Интересно дали някой ще засече промяната в раждаемостта през ноември и декември 2020?



Управляващите в България все още се ослушват за данъците. Можем да свалим ДДС поне за храната, минералната вода и медикаментите. И да се въведе необлагаем минимум на нашите доходи, а за бизнеса може да има данъчна ваканция. Това ще удържи вътрешното търсене и потребление.



В Италия взимат подобни мерки.



Всичко трябва да е планирано и програмирано умно, без да се всява паника. Ако сега не я свършат тази работа, проблемите в икономиката ни ще са задълбочат. Коронавирусът просто отпуши отдавна очакваното.



Ако някой си мисли, че утре ще мине вируса, ще дръпне една патриотична реч, ща обещае малко финансови инжекцийки от ЕС и готово - жестоко се лъже.



Всъщност още много хора не разбират, че вече икономиката ни започна да се променя. С умело и разумно управление можем да излезем от рецесията дори с подобрена икономика.



Това е световен тест за ефективност на икономическото управление във всяка държава. Само че и това ще свърши. Не нужно да се нанасят невъобразими щети. Икономиката ни през последните три години растеше. Но краткосрочния цикъл няма как да не си даде почивка. Затова е по-добре навреме да се възприеме сигнала и да се вземат мерки. Let's make Bulgaria great again!



В момента важно е да се комуникира, че евентуалните икономически загуби в България, особено на някои сектори, както и на отделните работещи, могат да бъдат обезпечени по-късно. България би трябвало да има достатъчни фискални буфери и резерви за това.“