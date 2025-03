Фестивал ще се проведе в Пловдив за първи път от 1700 години

© Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" с Радослав Илиев, организатор на първия по рода си фестивал, който възражда традицията на античните театри. Заглавието на фестивала е "Ex machina и ще се проведе в Пловдив от 3 до 5 април.



Здравейте! Иска ми се да разкажете малко повече за този фестивал, доколкото разбирам, първи по рода си. Какво да очакваме?



Това, което може да се очаква и което трябва да се каже още в началото, е, че този фестивал, въпреки че звучи гръмко, е нещо, което се провежда за първи път от 1700 години. Античният театър в Пловдив е известна сцена. На него са се случвали много събития – от концерти на Лили Иванова до антични спектакли. Но от времената на Късната античност за първи път ще се съберат повече от едно, т.е. множество антични театри във фестивален характер – в случая осем, на Античния театър. Т.е. той ще се използва за това, за което е създаден в класическата епоха.



Това събира няколко младежки и три професионални трупи от трите най-важни страни, в които се пази античното и общо-европейското културно наследство – това са България, Гърция и Италия съответно. В рамките на тези три дни на фестивала това, което могат да очакват всички гости на Пловдив, и въобще не само гости, посетители или туристи, преминаващи, са някои от най-известните заглавия на античната драматургия, които ще бъдат представени на 3 и 4 април, по 4 спектакъла на ден. Съответно през деня от 14.00 и двата дни ще започват младежките спектакли. Единият ден това ще бъдат спектаклите на Националната гимназия за сценични и екранни изкуство. Започваме с тях, защото те тази година отбелязват своя 50-годишен юбилей.



След това един балетен спектакъл за магията на траките. След това е гимназия от град Катания в Сицилия, която ще представи спектакъла за Кутията на Пандора. Вечерта на 3 април, първата вечер, крайъгълен камък на програмата ще бъде професионалният моно-спектакъл на Леонид Йовчев "Метаморфози“ по Овидий с режисьор Ани Васева.



Вторият ден, отново от 14.00 часа, ще започне с класическия текст "Антигона“, представен от театралната трупа от град Лариса в Гърция. След това ще бъде представен нашият спектакъл всъщност, на Античния театър "Огнян Радев“, който е главен организатор, мотор и инициатор за тази инициатива.



Античният театър "Огнян Радев“ – тук е хубаво да се кажат две думи, е създаден като фондация в памет на Огнян Радев, който беше велик преподавател по старогръцки език, антична култура и единствения, който до 2015 г. т.е. до неговата кончина, се занимаваше с автентичното изучаване, превеждане и поддържане в случая именно през формата на младежка трупа на античната драматургия на български език. Той правеше спектакли на латински и на старогръцки. Така ние, една група негови ученици, които след това – аз самият съм преподавател в Софийския университет, други мои колеги са културолози, режисьори, актьори, направихме заедно с неговата дъщеря тази организация в негова памет, която продължава това дело, а именно – младежи, които се вълнуват от история, от театър, от античност, подкрепени обаче от професионалисти. Ние работим с професионален режисьор, с професионален композитор в лицето на Ели Колева, в случая режисьор Христо Намлиев, Николина Костова, която пък е костюмограф на Пловдивска опера, но в случая помага и за нашата костюмография и сценография, Ина Добрева.



Спектакълът, с който ще се представи Античният театър като част от фестивала за антични театри, е "Облаците“ на Аристофан. А вечерта на 4 април, след официалното откриване с всички наши официални партньори.



Целият фестивал, се случва благодарение на Програма "Фестивали“ на Националния фонд "Култура“, но благодарение, разбира се, и на подкрепата, съдействието, патронажа от една страна на Община Пловдив, от друга страна на нашите частни партньори, каквито са – тук задължително трябва да кажем "Титан“, които помагат безкрайно, особено по линия на гръцките трупи, Посолството на Италия, Посолството на Гърция и Международният балкански винен конкурс.



След официалното откриване театралната програма ще завърши с два професионални спектакъла: единият, идващ директно от Атина, от Акропола – спектакълът "Анамнезис“, Професионален гръцки античен театър, и българо-италианската продукция, която ще бъде и музикална, и драматична, наречена "Орфей и Евридика“, разбира се, доколкото ще се играе на фона на Родопите. Ще се представи италиански балет от Сицилия с българска драматургия, обаче, с двама български актьори, които ще изиграят Орфей и Евридика. Така ще приключи вторият ден.



А в последния ден, освен заключителната церемония, която ще се проведе в Епископската базилика, ще се проведе първата по рода си дискусия, интердисциплинарна, която ще постави в центъра на този разговор, не просто античният театър, а именно заглавието на фестивала. Заглавието на фестивала е "Ex machina". Тъй като хора, които са запознати или дори не са запознати, са чували израза "Deus ex machina“ – "Бог от машината“. Това е идеята в старогръцкия театър, че на един кран, буквално дървен кран се появява чудото, се появява Богът тогава, когато трябва да се разреши противоречието. В случая ние, озаглавявайки фестивала "Ex machina", т.е. "От машина“, целим да поставим в центъра на тази дискусия, която ще проведат хора, между другото, също възпитаници на самия Огнян Радев или свързани индиректно с него, като Явор Гърдев, Самуел Финци, Георги Тенев, доц. Николай Гочев, Христо Намлиев, Александър Секулов от Пловдив – те ще участват в тази дискусия, която аз ще модерирам, в Епископската базилика, с тяхното любезно съдействие.



Главният въпрос ще бъде: възможно ли е чудото от машина, независимо дали говорим за чудото в старогръцкия театър, дали говорим за техниката, или говорим ако щете за нашата дигитална реалност в момента и съвременност, която ние живеем някак си притиснати или почти абсорбирани от изкуствения интелект и технологиите. Независимо за каква машина става дума – дали античната или съвременната, може да има чудо, произведено от машина. Това ще бъде един философско-популярен разговор с тези наистина впечатляващи и в собствените си творчески кариери хора, но и отворени за един такъв междудисцилинарен разговор, с какъвто ще завършим фестивала.



Страхотно! Идеята е много добра наистина. Предполагам, че ще бъде голям интересът. Да разбираме, че дневните представления ще бъдат на учениците, а вечерта вече професионалните театри ще се изявяват?



Да. Най-важното, което приканваме, доколкото това е наистина голяма сцена, случва се за първи път, случва се с голяма емоция и преди всичко, разбира се, любов, но от другата страна и с партньорството, казахме, на Италианското, Гръцкото посолство, Национален фонд "Култура“, Общината, "Титан“, но също така, разбира се, Опера "Пловдив“, Регионалният археологически музеи, Free Plovdiv Tour, т.е. много местни пловдивски партньорски организации. Но важното е да се отбележи, че и трите дни всички събития – и младежките спектакли през деня, професионалните спектакли вечерта и дискусията накрая ще бъдат с вход свободен. Т.е. приканваме всички да се запознаят с програмата на страницата на Античен театър "Огнян Радев“ във "Фейсбук“, в "Инстаграм“, на сайта ancienttheatre.bg, тъй като Фондацията "Огнян Радев“ е в основата, и там могат да изберат на кое да присъстват или пак да погледнат, но да се чувстват поканени през цялото време на тези три много активни дни - между 3 и 5 април в Пловдив.



Професионалните театри също ли ще бъдат безплатни?



Всичко, цялата програма, доколкото това е първо издание, за първи път Фестивал за антични театри на Античния театър в България. Цялата програма ще бъде безплатна. Единствено, което трябва да направят нашите слушатели е просто да се регистрират. Има форма, която издава билети с нулева стойност.



Предвид факта, че все пак, когато започнат спектаклите, те имат уговорен час, след което ще бъде ограничаван достъпа по време на самите спектакли. Дискусията в Епископската базилика също има капацитет, така че просто призоваваме всеки, който има желание, да се регистрира за събитието, когато влезе във "Фейсбук“. Има форма, много лесно се намира. Но разбира се, иначе тази регистрация, този билет е абсолютно безплатен, т.е. единството, от което човек се нуждае, е самото негово въображение, интерес и присъствие.



Огромна организация ви предстои все пак.



Ами, да. Тя кипи много активно от няколко месеца, особено активно, разбира се, от началото на януари и във все по-забързващ темп ще продължи до 3 април. Само да кажа едно финално нещо. Всъщност нашият спектакъл на самия Античен театър "Огнян Радев“, тъй като в случая Античният театър, като фондация в памет на самия Огнян Радев функционира от 4 години, тази година ще представи четвъртия си спектакъл – "Облаците“ по Аристофан. Предишните 3 години участвахме на Фестивала за антични театри в Сицилия, с което миналата година взехме две награди. Непосредствено седмицата преди Пловдив, на 28 март ще имаме премиера на Фестивала за антични театри, само че в Гърция, в град Лариса, където ще представим, само че пред гръцка публика първо, "Облаците“ на Аристофан. Но следваща седмица на Античния театър в Пловдив, като част от фестивала, който ние организираме, ще могат всички любопитни, които са видели предишните наши 3 спектакъла, или пък не са виждали, да се запознаят с това, което правим.



Т.е. това, което ще се случи в България, в Пловдив, вече го има в други държави – такива антични фестивали?



Да, такива фестивали има в Сиракуза, в Епидавър, в Атина, в Лариса, но в България е за първи път.