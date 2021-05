Европейска академия "Училище Участваме заедно" кани български артисти за участие в творчески работилници през лятото

© Две възможности за кандидатстване на творци с интерес към изкуство в открити пространства, общностно изкуство и антропология на града, обявява водещата организация на проекта "Европейска академия за изкуства в открити пространства "Училище Участваме Заедно“ (School of Participation) Walk the Plank - UK.



Поканите достигат до кандидатите чрез партньора от българска страна - фондация "Пловдив 2019“ и имат за цел да съберат на едно място артисти, които да обменят опит в работата си при организиране на мащабни събития и спектакли, и изследване на градските пространства, претърпели промени последното десетилетие.



Първата възможност за желаещите е да участват в работилница от 18 до 25 юли 2021, която ще се проведе в град Ковънтри - Великобритания с домакин: Coventry UK City of Culture. Училището там ще се фокусира върху развиване на умения в сценографията, музиката, разказване на истории, движения по земя и по вода. Съвместната работа ще приключи с кулминация – празничен пърформанс в басейна на градския канал на Ковънтри.



От 1-и до 8-и август град Грац, Австрия кани изследователите на градската антропология да се включат в практическо обучение с колеги от цяла Европа, за да споделят артистични стратегии, тактики и методи на общностното изкуство в градско пространство. Участниците ще дискутират и теми, свързани с икономическите и културните промени, предизвикващи дебат за дизайна и съвременната употреба на градските пространства.



Крайният срок за кандидатстване и по двете покани е 9-и юни. Разходите по пребиваването на артистите се поемат от организаторите, а официалният език на участието е английски.



Проектът "Европейска академия за изкуства в открити пространства "Училище Участваме Заедно“ (School of Participation) е част от Програма "Творческа Европа“, подпрограма "Култура“ на ЕС. Водеща организация е Walk the Plank – UK, в партньорство с uniT – Университет Грац, и европейските столици на културата Пловдив 2019, Нови Сад 2022, Каунас 2022, Ковънтри 2021. Асоциирани партньори са Лимерик, Еревански Институт за съвременно изкуство, Общински съвет Тарту (Тарту в Естония е ЕСК 2024), както и Веспрем Балатон 2023.



Пълният пакет документи и повече информация за училището в Ковънтри вижте ТУК