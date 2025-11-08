ИЗПРАТИ НОВИНА
Ето кой ще закърпва дупките в "Тракия"
Автор: Данислава Вълкова 14:50Коментари (0)419
©
Само една фирма строител е кандидат за ремонтите по улиците в пловдивския район “Тракия". Това става ясно от документацията за обществената поръчка. Както Plovdiv24.bg вече ви съобщи от районната администрация планират закърпване на дупките по пътното платно на улиците и булевардите в тази част на града. 

270 000 лева е сумата по поръчката, толкова е и офертата, която са подали от “Пътинженеринг" ООД. Най-вероятно това ще е и фирмата, с която ще бъде сключен договорът, който ще е до края на 2026 година или до изчерпване на финансите. Комисията по ЗОП-а е дала максималните 100 точки по заявлението на кандидата и се очаква само да бъде подписан договорът по параметрите на обществената поръчка.

Към момента е осигурено финансиране в размер на 73 000 лева, а останалата сума до пълния размер на прогнозната стойност ще бъде предвидена в следващия бюджет на района.

Избраният изпълнител ще трябва да прави асфалтобетонови изкърпвания, асфалтови кръпки или поправка на  деформации в настилката при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон за площи над 30 кв.м., направа на асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон; изкърпване на асфалтобетонова настилка със студена асфалтова смес без изрязване на нарушена пътна настилка при аварийни ремонти през зимните условия.

При закърпването на дупките не трябва да се спира движението по компрометираните улици, се уточнява в Техническото задание по поръчката. При полагането на асфалтовата смес не трябва температурата на въздуха да е по-ниска от 5°С, нито да е по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия, или над 35 градуса.

 Възложител на поръчката е Ивайло Дуков, заместник-кмет в район “Тракия".







