Ето кои са кандидатите за депутати на ПП-ДБ от Пловдив област
Листата съчетава доказани експерти в различни сфери, активни граждани и общественици. Тази симбиоза между професионализъм и гражданска енергия гарантира, че гласът на Пловдив област ще бъде чут автентично в следващото Народно събрание.
В листата влизат представители на почти всички общини в региона, които застават с лицата си, с опита си и с една обща цел - да продължим да градим модерна, европейска и справедлива България, казват от коалицията.
Ето я и пълната листа:
Йордан Яворов Иванов
Георги Иванов Гюлев
Антония Тодорова Добрева
Сотир Янков Кафалов
Константин Петков Смиленов
Красимир Петров Даскалов
Деница Иванова Георгиева
Иван Георгиев Ангелов
Борислав Красимиров Русев
Никола Димитров Мандев
Йордан Антонов Джамбазов
Петър Здравков Брайков
Атанас Валериев Велчев
Станимир Емилов Тончев
Владимир Бонов Славенски
Петър Иванов Терзийски
Георги Генчев Перпелиев
Георги Веселинов Иванов
Радка Димитрова Славчева
Тодор Атанасов Токов
Цанко Тодоров Петрунов
