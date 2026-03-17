Днес ПП "Продължаваме Промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) официално регистрира в РИК своята листа с кандидати за народни представители за изборите на 19 април 2026 г.Листата съчетава доказани експерти в различни сфери, активни граждани и общественици. Тази симбиоза между професионализъм и гражданска енергия гарантира, че гласът на Пловдив област ще бъде чут автентично в следващото Народно събрание.В листата влизат представители на почти всички общини в региона, които застават с лицата си, с опита си и с една обща цел - да продължим да градим модерна, европейска и справедлива България, казват от коалицията.Йордан Яворов ИвановГеорги Иванов ГюлевАнтония Тодорова ДобреваСотир Янков КафаловКонстантин Петков СмиленовКрасимир Петров ДаскаловДеница Иванова ГеоргиеваИван Георгиев АнгеловБорислав Красимиров РусевНикола Димитров МандевЙордан Антонов ДжамбазовПетър Здравков БрайковАтанас Валериев ВелчевСтанимир Емилов ТончевВладимир Бонов СлавенскиПетър Иванов ТерзийскиГеорги Генчев ПерпелиевГеорги Веселинов ИвановРадка Димитрова СлавчеваТодор Атанасов ТоковЦанко Тодоров Петрунов