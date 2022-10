Есенен базар "Капана" - на ново място, с нови участници и богата програма

© Plovdiv24.bg От 6 до 9 октомври на пространството над подлеза на ул. "Гладстон“, срещу часовника на Централна поща, ще се проведе вече добре познатият на пловдивчани Есенен базар "Капана".



Над 101 български автори на ръчно изработени изделия, натурални храни и нaпитки отново ще ни изумят с въображението си, поднасяйки лично своите изделия, в които са вложили много труд и любов. Бутиковата версия на "Капана фест“ за втора година е позиционирана на това място, по инициатива на ръководството на Община Пловдив.



Множество нови участници включва тазгодишното издание на базара:



· производители на продукти за къмпинг и планинарство; детски катерушки; храни и аксесоари за кучета;



· творци, които изработват изделия от корк, дизайнерски чорапи, аксесоари и ръчно изработени лампи.



Четири нови проекта стартират наесен с песен:



- Проект "Мост Капана“ – под формата на творческа изложба, показваме как може да се преобрази пешеходният мост над река "Марица“, за да стане място за национална гордост, разходки, изкуство и култура, което пловдивчани и гости на града да посещават с удоволствие и удивление от красивите природни дадености.



- Социална Артистична Сцена (САС) – Музикална Програма



Това е една новата инициатива на базар Капана с цел да даде поле за изява на нови, местни и родни артистични проекти, които странят от комерсиалната сцена, влагайки искрена емоция и неподправeност в своето изкуство. Сцената е олицетворение на свободния дух и алтернативния начин на живот.



- Детски спортен кът със стена за катерене и батути – за да може, докато вие пазарувате, опитвате вкусотии и пиете по напитка с приятели, децата ви също да се забавляват със своите връстници.



- Капана Филм Фест 2022 е колаборация на Капана Фест и UBC Sound & Cinema Studio. Целта ни е да създадем пловдивско събитие подкрепящо независимото българско кино. В нашата селекция участват авторски творби, за които е характерна свободата на изразяване, незасегнати от самоцелния комерсиализъм, непокварени нито от догмите на индустрията, нито от свръх-нарцистичните съвременни течения.



Защо да дойдете на Есенен базар "Капана“?



За да влезете в есента, заредени с енергията на създаването и споделянето.



Повече от 101 творци и производители са създали уникални, изцяло ръчно изработени, продукти за почти всяка сфера на вашето ежедневие.



Подсказваме ви, че на Есенен базар "Капана“ ще намерите красиви и практични изделия за радостен и удобен живот. Био и натурална козметика, лимитирани серии дрехи, бижута и аксесоари, декорации от стъкло, кожени изделия декоративни свещи, керамични съдове – не можем да изброим всичко.



Изкушаваме ви с чиста и вкусна храна и освежаващи напитки. Уникален цветен шоколад; различни видове тахан; 100% натурален мед; натурални напитки, сокове и комбуча; люти сосове; черноморски деликатеси – всяка хапка и глътка са пиршество за небцето ви и рязко повишават енергията и настроението ви.



Сутрин ви приканваме с аромата на уникалните кафени комбинации на Goppion Caffe Bulgaria и освежаващите лимонади от бар Капана и студените чайове на Billy Key. Следобед ви помагаме да успокоите темпото със занаятчийска бира "Капана“ за да си припомните, че айлякът е състояние на духа, подходящо за всеки сезон. За прохладните вечери имаме специална селекция български вина.



Музиката, която ще оцвети вашите спомени от Есенен базар "Капана“ 2022 е перфектно подбрана и ще звучи през цялото време, благодарение на българската марка за градска мода WAM и онлайн магазина за грамофонни плочи My Vynil, вечерта след 17:30 ще можем да се насладим на социални музикални вечеринки благодарение на нашите партньори. Представяме ви част от програмата на Социална Артистична Сцена (САС).



06.10



- 17:00 Juanito - DJ Set



- 20:00 Gabana - Live Band



- 21:30 Juan - Dj Set



07.10



- 17:00 Mitachi - DJ Set



- 20:00 Tri O Five - Live Band



- 21:30 - DJ Light - Dj Set



08.10



Sound surfing with DJ Stoyo - Dj Set



16:00-17:00 рm Реге/Reggae,



17:00-18:00 pm Фюжън/Fusion,



18:00-19:00 pm Афро/Afro,



19:00-20:00 pm Фънк/Funk,



20:00-21:00 pm Electronica/Електроника



21:00 Kottarashky feat. Sando Sandov - Live Band



Очакваме ви от 6 до 9 октомври на Есенен базар "Капана“, на мостовото съоръжение над ул. "Гладстон“, срещу часовника на централна поща.



Елате да празнуваме заедно есента и изкуството на айляка през всички сезони!