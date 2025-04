Емблематичното име в електронната музика ще завладее сърцето на Пловдив

© За първи път в България, MoBlack – емблематичното име в световната Afro House сцена и създател на хита “YAMORE", ще застане зад пулта на Lost in Hills на 7 юни, в сърцето на Пловдив – хълм Бунарджика. Събитието бележи третото поредно издание на най-мащабния фестивал за електронна музика у нас, който тази година обещава не просто още едно събитие, а истинско културно събитие с международен размах.



MoBlack не е просто DJ – той е артист, визионер и продуцент, който трансформира електронната музика в емоционално и културно изживяване. С дълбоки племенни ритми, органични структури и доза соул, неговите сетове са мост между традицията и модерния клубен звук. От корените на Африка до сцените на Берлин и Ибиса, MoBlack създава музика, която се усеща с тялото и душата.



Друга голяма клубна звезда, която ще подгрява MoBlack, е италианецът Еnzo Siffredi. Създател и водеща фигура на лейбъла Wired, вдъхновен от пианото на Паоло Конте, китарата на Бреленс и ъндърграунда на Берлин, Енцо се възприема като аутсайдер и гражданин на света. С дискография от над 200 трака, издадени в десетки лейбъли, DJ-ят постига първо място в House класациите с парчето "Sometimes“ на Defected през 2015 г., което му носи световна подкрепа и признание, включително номинация на Winter Music Conference (WMC). Хитът му "She Babao“ има над 10 милиона прослушвания онлайн и е използван в редица документални филми, телевизионни предавания и сериали по целия свят. Освен това е саундтрак на рекламната кампания на Adidas през 2022 г.



Тази година Lost in Hills ще включва три сцени, повече от 25 български и международни артисти, както и завладяващо мултимедийно шоу, което ще потопи публиката в изцяло нова реалност. Сред българските участници се откроява и обичаното клубно дуо Pacho & Pepo и Max & Danny на основната сцена. На втората по големина и значимост сцена “Pioneer DJ Showroom Stage" ще изявяват артисти от родния ъндърграунд начело с новата “Techno" звезда Phoenix Movement, заедно с други утвърдени имена - Shoto, YTRID, Vanina, Monitta и Martin Stoy от Чикаго (САЩ). Третата сцена е поверена на организацията Rave Together, които ще заложат на “minimal" & Drum & Bass звучене.



В традиция с подкрепата на младите таланти, Lost in Hills отново организира DJ конкурс, чрез които нови артисти ще получат шанс да се качат на сцената и да бъдат част от фестивала.



Пространството на хълм Бунарджика ще бъде озвучено от уникалната по рода си аудио система Funktion-One, гарантираща безкомпромисен звук. Аудио-визуалното оформление ще бъде дело на международен екип експерти от Англия, Франция и Маями, които пристигат специално за събитието. Съчетанието от природа, музика и технологично изкуство превръща фестивала в преживяване, което излиза извън рамките на обичайното.



"Третото издание на Lost in Hills е не просто по-голямо – то е по-смело, по-дръзко и по-дълбоко като концепция. Вярваме, че музиката е състояние на духа, и искаме да дадем на хората не просто парти, а цялостно преживяване, което се помни. MoBlack е артист, който олицетворява точно това – културна дълбочина, страст и безкомпромисен звук“, споделят организаторите на фестивала.



След успешните първи две издания, Lost in Hills 2025 се завръща с по-високи амбиции, по-силна селекция и ново ниво на музикално и визуално въздействие. На 7 юни Пловдив няма просто да бъде домакин на фестивал – ще бъде епицентър на звук, ритъм и незабравими моменти.



Lost in Hills се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2025 година.



За фестивала "Lost in Hills“



Създаден през 2023 г., фестивалът Lost in Hills се утвърди като едно от най-вдъхновяващите събития в културния живот на Пловдив. Разположен сред величествената природа на хълм Бунарджика, фестивалът предлага уникално съчетание от електронна музика, визуално изкуство и природна хармония. С внимателно подбрана програма от международни хедлайнери и водещи български артисти, Lost in Hills е пространство за откритие, креативност и автентична емоционална връзка. Част от официалния културен календар на града, събитието превръща Пловдив в сцена на звука, духа и съвременното изкуство.