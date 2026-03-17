Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
За изключително тежък инцидент на магистрала "Тракия" на територията на пловдивския участък на аутобана научи Plovdiv24.bg.

Наш читател се свърза с редакцията ни, за да съобщи, че лек автомобил в момента гори в аварийната лента на 153-ия километър.

От снимките, които човекът ни изпрати, става ясно, че возилото вече е почти напълно изгоряло.

Тепърва органите на реда ще установяват причината за възникването на пожара. Към момента липсва информация дали има тежко пострадали хора. На мястото засега няма нито полиция, нито пожарна.