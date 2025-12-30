ИЗПРАТИ НОВИНА
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
Автор: Васил Динев 17:27
© Plovdiv24.bg
За голям пожар в Пловдив научи ексклузивно Plovdiv24.bg. Пламъците бушуват в източната част на града в района на улица "Крайречна" и река Марица.

Все още няма официална информация от властите - нито какво точно гори, нито каква е причината за възникването на пожара.

Очаквайте подробности!







Новогодишно обгазяване , няма лошо!
