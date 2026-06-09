В парк "Рибница“ се проведе екоден с образователна и възпитателна насоченост, посветен на грижата за природата, чистотата на обществените пространства и отговорното отношение към градската среда.

Инициативата беше насочена към деца и семейства и показа как чрез игри, практически занимания и творчески работилници добрите навици могат да се изграждат още от ранна възраст, съобщиха от "Северен" за Plovdiv24.bg.

Малките участници се включиха в различни тематични активности, свързани със засаждане, опазване на растенията, ролята на пчелите, разделното събиране и личната отговорност към природата.

В работилницата "Посей и отнеси вкъщи“ децата засаждаха семенца и научиха повече за грижата към растенията.

Чрез заниманията, свързани с медоносните цветя и пчелите, беше поставен акцент върху важната роля на опрашителите в природата.

В интерактивното "Дърво на обещанията“ децата оставиха свои послания и обещания за опазване на природата и зелените пространства.

Чрез еко игри и образователни материали беше насърчено разделното събиране и отговорното поведение към средата, в която живеем.

Основното послание на инициативата беше, че грижата за природата започва с малки ежедневни действия — да не хвърляме отпадъци, да пазим растенията, да се грижим за зелените площи и да бъдем отговорни към пространствата, които всички споделяме.

Еко денят беше организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Район "Северен“, Община Пловдив, в партньорство с "Булекопак“ и Фондация "Градско Земеделие“.