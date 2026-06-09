В парк "Рибница“ се проведе екоден с образователна и възпитателна насоченост, посветен на грижата за природата, чистотата на обществените пространства и отговорното отношение към градската среда.
Инициативата беше насочена към деца и семейства и показа как чрез игри, практически занимания и творчески работилници добрите навици могат да се изграждат още от ранна възраст, съобщиха от "Северен" за Plovdiv24.bg.
Малките участници се включиха в различни тематични активности, свързани със засаждане, опазване на растенията, ролята на пчелите, разделното събиране и личната отговорност към природата.
В работилницата "Посей и отнеси вкъщи“ децата засаждаха семенца и научиха повече за грижата към растенията.
Чрез заниманията, свързани с медоносните цветя и пчелите, беше поставен акцент върху важната роля на опрашителите в природата.
В интерактивното "Дърво на обещанията“ децата оставиха свои послания и обещания за опазване на природата и зелените пространства.
Чрез еко игри и образователни материали беше насърчено разделното събиране и отговорното поведение към средата, в която живеем.
Основното послание на инициативата беше, че грижата за природата започва с малки ежедневни действия — да не хвърляме отпадъци, да пазим растенията, да се грижим за зелените площи и да бъдем отговорни към пространствата, които всички споделяме.
Еко денят беше организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Район "Северен“, Община Пловдив, в партньорство с "Булекопак“ и Фондация "Градско Земеделие“.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!