Аварии по водопроводната мрежа в Пловдив ще оставят стотици жители без водоснабдяване днес. От ВиК - Пловдив съобщиха за няколко спешни ремонта, които се извършват на територията на града.

Ето кои са засегнатите адреси и до кога се очаква да продължат ремонтните дейности:

Района на ул. "Коматевско шосе" №152 - Чешмите ще останат сухи поради авария на спирателен кран. Водоподаването ще бъде възстановено до приключване на ремонтната дейност.

Района на площад "Шахбазян" – Екипи на дружеството отстраняват авария на водопровод. Очакваното време за приключване е от 09:00 ч. до 17:00 ч.

жк "Тракия", бл. 327, вх. "А" – Поради авария на водопровод в района, водоподаването е прекъснато от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Района на ул. "Вериговска клисура" №3 – Жителите в района също са без вода заради водопроводна авария. Ремонтът ще продължи от 09:00 ч. до 17:00 ч.

От водоснабдителното дружество се извиняват на гражданите за създаденото неудобство и уверяват, че екипите работят по най-бързия възможен начин за отстраняване на проблемите.