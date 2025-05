Един от най-успешните соло изпълнители на нашето време с концерт в Пловдив

© Майсторът на цигулката, който разчупва жанровите ограничения и любимецът на хиляди – David Garrett се завръща в България с грандиозно шоу. Концертът, част от световното турне “Millennium Symphony World Tour 2025", ще превърне Античния театър в Пловдив в музикално пътешествие на 3 юни 2025.



Виртуозът ще представи музикалното пътешествие, събрано в последния му албум “Millennium Symphony", който включва негови интерпретации на най-обичаните хитове от последните 25 години. Роден в музикално семейство, Garrett започва да свири на цигулка едва на четири години и прави своя дебют с оркестър само на осем. Завършва престижния Juilliard School в Ню Йорк, където изучава композиция и усъвършенства техниката си при световноизвестния педагог Itzhak Perlman.



Освен за музиката си, Garrett е известен с любовта си към модата и е бил лице на редица световни брандове, доказвайки, че талантът и стилът вървят ръка за ръка. Със своите 17 албума, над 5 милиона продадени копия и повече от 5 милиарда стрийма, Garrett е утвърдено име сред най-успешните соло изпълнители на нашето време.



Toй е известен и като "Джими Хендрикс на цигулката“, е един от най-влиятелните съвременни музиканти. Съчетавайки класика и поп в уникален стил, той печели сърцата на милиони.



Още на 11 години David подписва договор с престижния лейбъл Deutsche Grammophon и става техният най-млад артист! Изумителният му талант се проявява рано – на едва 9 години той вече е солист в оркестър, а на 10 има професионален мениджър.



David купува първата си цигулка Guadagnini за 1.2 милиона евро скоро след като завършва колежа и дълги години наред я изплаща на кредит. През 2007 г., скоро след като е платил и последната вноска, Garrett чупи цигулката при едно злощастно падане по стълби. Днес инструментът е поправен (въпреки че никога няма да звучи както преди) и Гарет признава, че от време на време свири на него, но също така възприема инцидента и като повратен момент – благодарение на това нещастно падане открива своята истинска любов: Stradivarius.



През декември 2008 г. David Garrett поставя световен рекорд за най-бързо свирещ цигулар, като изпълнява "Flight of the Bumblebee“ за впечатляващите 1 минута и 5.26 секунди. Макар и наградата вече да не съществува сред категориите на Гинес, тя остава доказателство за виртуозността и забележителната му техника.



След образованието си при ментори като легендарния Ida Haendel, Garrett влиза в Royal College of Music, когато е на 17 г., но само след първата си година е изключен. По-късно David дава втори опит на образованието и се записва в престижното училище Juilliard School в Ню Йорк, където печели награда за композиция на фуга в стил JS Bach. Това подчертава не само уменията му на изпълнител, но и на гениален композитор.



Докато следва в колежанските си години, Garrett се изявява и като модел в света на модата. Тази страст му помага да финансира обучението си, а и добавя още един щрих към многостранната му личност.



Билетите за концерта на David Garrett влизат в предварителна продажба за членовете на Fest Club на 24 октомври и в основна продажба на 25 октомври в мрежата на tickestation.bg и са на цени от 160 до 300лв.