Един от най-прочутите гръцки рок певци с концерт в Капана

© Джордж Гакис е един от най - прочутите гръцки рок певци и музиканти, фигура с дългогодишна биография на гръцката рок музикална сцена . Има издадени четири албума, като в последния участват като гости звезди от ранга на Джо Лин Търнър (Rainbow, Deep Purple), Боби Рондинели (Rainbow), Джеймс Котак (Scorpions), Грег Смит (Alice Cooper, Over the Rainbow), Mark Кros (Helloween, Firewind, Outloud) и др.



През дългогодишната си кариера George Gakis е пял на големи сцени заедно със световни имена, включително Deep Purple, Whitesnake, Glenn Hughes, Dokken, Winger, Over the Rainbow, Twisted Sister, Uli Jon Roth и Scorpions.



Създава своя група "The Troublemakers“ през май 1993 г. Заслужава да се отбележи, че Джордж Гакис и неговата група са участвали в над 1000 изпълнения на живо, почти навсякъде в Гърция, създавайки запалена публика от фенове.



Понастоящем той живее в Янина (Гърция), отговаря за фестивала Castle Rock през последните четири години, като домакин на големи артисти като: Scorpions, Whitesnake, Deep Purple, Glenn Hughes, Winger, Dokken и британската поп група James.



През юни 2010 г. Джордж Гакис и неговата група заедно с шестдесетте членове на Симфоничния оркестър на Солун раждат удивително творение на класическа музика. През 2010 г. Джордж Гакис и The Troublemakers откриха турнето на Scorpions в Солун, Янина, Патра и Атина в S.E.F пред повече от 50 000 души.



Ще имаме удоволствието да се насладим на кадифения му глас и прецизна китара на 24 юли, събота, от 21 часа на открита сцена в кв. Капана – кварталът на творческите индустрии на Пловдив. Организатори са 4 партньорски клуба на улица АБАДЖИЙСКА, а именно CLUB SANDRINO, WINE TIME, УИСКИ БАР САНДЪКЪ И CLUB OFFICE POLINERO.



Вход свободен!