|Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив вече има нов собственик
Новината бе потвърдена от една от водещите фирми за недвижими имоти в Пловдив.
Според наши източници стойността на сделката е около 800 000 евро.
Барът затвори врати на 1 февруари 2025 година, след години като диско бар с разнообразна музика и програма, един от малкото клубове в града, където не се пускаше попфолк. Все още няма яснота каква ще бъде концепцията на новия собственик.
Обектът обхваща 832 кв.м и разполага с капацитет до 500 души. Разпределението включва основна зала, предверие, гардеробна и две санитарни помещения, което осигурява гъвкавост за различни формати – нощни партита, музикални събития с DJ, събитийни пространства или ребрандиране с нова концепция.
Придобиването на Club Pasha Plovdiv подчертава интереса на инвеститорите към готови активи с изградена инфраструктура, позволяващи незабавно стартиране на дейност.
Локацията и капацитетът на клуба са основните фактори за сделката, като новият собственик разполага с възможността да развие съществуващата концепция или да внедри нова, използвайки наличната материална база.
