© виж галерията Двудневното мероприятие в най-големия търговски център в Южна България даде възможност протече под наслова "Пътуване във времето“. Прогресът на технологиите позволи на много семейства да се върнат назад във времето със своите деца и да им демонстрират Retro Gaming, а децата от своя страна да покажат кое ги вълнува в най-новото от света на игрите и PC Oled. Над 40 000 човека – прохождащи геймъри или pro се включиха в достъпните за всички зони с ултра модерните монитори и компютри, турнирна зона със записване и възможност за free to play, retro, Playstation, Racing, VR и още много.



Супер популярните инфлуенсъри в света на гейминга като Haralambi Dobrev, NoThx,ShadowFoxBg, Simeon Delev, Ellybels и присъстваха през цялото време за снимки, hardware talks



Някои от най-любимите Marbles on Streem, Kahoot, Geo Guesser, Minecraft и популярната "Познай цената на периферията“ бяха само част от любимите на всички игри, в които публиката взеха участие – от малки до големи. Огромният екран в сърцето на търговския център служеше за допълнителен екран, разделен на няколко части за всички фенове, разпределени по етажите, които пряко желаеха да следят стрийма от първо лице на живо.



Награди получиха не само победителите в турнирите, а и тези, които взеха участие на случаен принцип на главна сцена. Те бяха разнообразни и включваха –периферии, ваучери за любими обекти и други.



Припомняме и по-подробно част от активностите:



Racing: Опитайте най-реалистичните състезания с 34-инчови Ultra Wide Samsung монитори и симулаторни рейсинг седалки.



VR: Опитайте най-добрите очила за виртуална реалност и се потопете в хитови игри като Beat Saber и много други приключенски заглавия.



Конзоли: Насладете се на нашата Playstation 5 зона, където сме ви приготвили специални турнири и изненади.



OLED Монитори: Открийте най-новите хардуерни и периферни устройства за гейминг и изпробвайте най-висококачествените OLED монитори на пазара.



Турнирна зона PC: Подготвили сме ви и нашата специална турнирна зона, където ще може да вземете участие в нашите Fortnite и League Of Legends турнири.



Ретро зона: Отпразнувайте миналото с любимите ретро игри и дебелите CRT монитори.



Резюме от мероприятието, турнирите и игрите, които протичаха на главна сцената може да прегледате на линковете в twitch тук:



https://www.twitch.tv/videos/2124672718



https://www.twitch.tv/videos/2125605190