Двегодишно дете пострада при пожар в къща в Пловдив

Двегодишно дете е пострадало при пожар в къща в Пловдив. Инцидентът е станал около 16 часа вчера, съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".



Уточнява се, че става дума за запалена дървена постройка. Детето е откарано в болница, няма информация за състоянието му.



Общо 73 пожара са загасени в страната през изминалото денонощие.