© виж галерията Доброволци от квартал Тракия ще застанат зад каузата #БезОтпадъци като ще се включат в почистване на междублоково пространство от серията почистващи събития в Пловдив - Junk Around. С инициативата Junk Around, организаторите от "БГ Бъди активен" ще се опитат да обединят усилията на активисти, доброволци, граждани и представители на различни организации, с цел да бъде променено отношението на хората в Пловдив към отпадъците и да бъдат въвлечени в почистване и поддържане на междублоковите пространства.



За да живеем в по-чист град и за да привлече вниманието на пловдивчани към темата за чистотата в града сдружението ще организира 15 + почистващи събития. Събитията целят да въвлекат местни общности, ученици и доброволци, фирми и партньорски организации, граждани, които да правят почиствания в кварталите и по поречието на р. Марица.



Кампанията Junk Around е част от дългосрочната програма на "БГ Бъди активен" "_МЯСТО България", с която от сдружението се опитват да ангажират гражданите да пазят чиста и красива градската среда. Организаторите канят малки и големи жители на района да се включат в акцията, за да допринесат за каузата Пловдив #безотпадъци.



"Сами избираме в каква среда искаме да живеем. Толкова е лесно – нужни са само чувал за боклук, ръкавици и желание за промяна!"– казва Гергана Ангелова от "БГ Бъди активен" - "Заедно с Junk Around можем да допринесем за това Пловдив да стане едно по-красиво и чисто МЯСТО. Надявам се чрез този пример повече хора да бъдат готови да поемат отговорност да променят средата, в която живеят"



Събитията от кампанията са със забавен и обучителен характер и съчетават полезното с приятното. Акциите са съпроводени от музика, а най - активните включилите се в тях ще получават подаръци под формата на растения за засаждане, кошчета, картички със семена или други. Сдружението обяви и отворена покана за граждани да предлагат места, които имат нужда от почистване.



Локациите за провеждане на събитията ще бъдат предварително обявени в уебсайта на _Място България, фейсбук и инстаграм, както и на самите избрани места чрез поставяне на информационни покани. Следете кампанията в специално създадената страница: www.thespot.bgbeactive.org/junk-around-plovdiv-withoutwaste/



*По време на събитията ще бъдат спазени всички предписани мерки за безопасност с нужната дистанция, осигурени консумативи, дезинфектанти, ръкавици, чували стикове за събиране на смет, репеленти както и извозване на отпадъците на специално определени за целта места.



Историята на "_Място България"



"_Място България" е дългосрочна програма на "БГ Бъди активен" за промяна на публичните пространства в малки и големи населени места чрез активизиране на местните общности, използвайки подхода на т.нар. placemaking (местоправене). От 2017 г. до сега благодарение на програмата са обновени мета в 23 селища в цяла България. Част от "_Място България" бяха и дейностите от платформата "АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!", за чиста Европейска столица на културата 2019.



През 2020 г. дейностите на "_Място България" обхващат шест града чрез инициативата "Партньорство за красива и чиста среда" – Пловдив, Варна, Русе, Шумен, Добрич и Силистра. Сред планираните дейности са обучения за организиране на събития без отпадъци, съвместни инициативи с жителите и местните власти за облагородяване на публични пространства и активизиране на местните общности, почистване на градски зони и зони край водни басейни, както и обучения на доброволци, работилници за рециклиране и др. Проектът цели и да се създаде конструктивен диалог между граждански организации, местни власти и компании в името на дългосрочно партньорство за създаване и поддържане на красиви, удобни и чисти публични зони.