Добре познат трик в градския транспорт на Пловдив, шофьори продават стари билети
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:44Коментари (0)442
© Plovdiv24.bg
Системен проблем с градския транспорт в Пловдив тревожи гражданите – на няколко пъти пътници са получавали стари или повторно използвани билети от шофьори на автобуси. Един от редовните ползватели на транспорта сподели пред Plovdiv24.bg, че подобни практики поставят в риск всички пътници.

"На няколко пъти, включително и днес, в автобус по линия 27 ми се предоставя билет, който очевидно не е ново откъснат от кочана. Първият билет беше просто поставен върху останалите неоткъснати билети. Това е добре познат трик, използван при препродажба на стари билети, за да изглеждат нови“, разказва гражданинът.

При опита да се увери в редовността на билета, пътникът е поискал да види следващия номер от кочана, но шофьорът е отказал и едва след това е получил друг билет, докато първият е върнат обратно.

"Това оставя усещане за нещо нередно и непочтено“, коментира той.

Според него, проблемът е сериозен и реалният риск е при евентуална проверка от контрольори честните пътници да бъдат санкционирани, въпреки че са платили билетите си.

"Не вярвам, че шофьорът би признал, че е предоставил стар билет. Това е реален риск за всеки гражданин, използващ обществения транспорт“, допълва той.

Особено тревожно е и участието на други пътници, които връщат използвани билети на шофьорите, като по този начин несъзнателно могат да станат съучастници в схемата.

Гражданинът посочва, че билетът е доказателство за това, че пътникът е редовен и при евентуален инцидент е част от личната му защита.

"Аз работя честно и изкарвам парите си с труд. Не желая да рискувам да бъда санкциониран или да плащам глоби, защото някой се опитва да изкара допълнителни средства“, казва той.

По думите му, въпреки подадени сигнали до общинските институции и започнали проверки, проблемът продължава да се случва, а гражданите остават без необходимата защита.

Гражданинът разполага със снимки и видео, които документират последния случай, и призовава за повече гласност по темата, тъй като тя засяга всички пътници в Пловдив и е въпрос на честност и безопасност.


Статистика: