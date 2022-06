Днес стартира 12-ят 'Капана фест"

© 12 издание на Капана Фест 2022 наближава. Тази година то е на новата си локация – мостът над ул. "Гладстон“. Ето какви подробности съобщиха организаторите за всички, които искат да посетят фестивала в рамките на четирите дни на провеждането му:



Знаем, че обикновено изпращате лятото с нас, но този път ще го посрещнем заедно и с разхлаждащи напитки на тази необичайна за нас досега локация.



Ще започнем с нашата сцена "Капана“, която ще е точно до античния Одеон на Филипопол и ще гарантира незабравимо музикално изживяване. Заедно с LALALAR (Turkey), Phuture Shock, Kan Wakan, и REVERIE (USA) ще добавим фантастичен саундтрак към красотата на Пловдив, за което ще ни помогнат и:



Tony A, Les Animaux Sauvages, Stefan Skill Kolev , Visitor Yan Q, Selector Stiliyan, JiJo, DJ TODD, Fingertone & Malik, Елен Кожухарова ELEN, Bloodrush, Clavexperience, ЖЛЪЧ, Гена и специалните ни гости DreCat & Sage One the Wise (U.S.A)



На 24.06 ще бъде една специална петъчна вечер A Night for Boogie, посветена на Йордан Ставрев - Бирата а.к.а Ramsey Hercules. Той беше един от най-колоритните столични герои, меломан, колекционер на грамофонни плочи и продуцент на музика. В негова памет заедно с бандата му Phuture Shock и доверените приятели по призвание DJ Skill, Visitor Q, selector Stiliyan, DJ Todd, Jijo ще създадем едно необичайно парти, което ще бъде последвано и от много други изненади.



По време на фестивала ще се радваме на освежаващи напитки, коктейли, street food предложения, както и емблематичната украса на Капана Фест, бар и лаундж зони, много зеленина и най-големият до момента Базар ‘’Капана’’. Този път в него ще вземат участие 110 участника с био и натурални храни, напитки и козметика, авторски изделия, модни марки , художници, бижутери, грънчари, дърводелци, занаятчии и дизайнери.



Всичко това ще е подправено със свежа музикална селекция благодарение на Stefan Skill Kolev (DJ Skill) и изпълваща душата зеленина.



Ще дадем всичко от себе си да направим това всеобщо забавление смислено, защото заедно с Нощ на Ангелите ще насочим вниманието ви към нещо, което ще ни направи по-добри и значими, а именно възможността да помогнем на дете и родителите му в нужда. Каним всичките ни посетители и участници активно да се включат в групата "Заедно за Бояна", като скоро ще ви разкажем в детайли, как още ще може да помогнете!



Ще има много за виждане и за разказване, защото Капана Фест 2022 ще е незабравим и пълен с изненади.



За да зарадваме и най-малките посетители на ‘‘Капана Фест‘‘ заедно с Държавен Куклен Театър - Пловдив ще дадем възможност на 160 деца да посетят безплатно две представления:



‘‘Чук и Пук ‘‘- 24 Юни от 18:00 и ‘‘Приказни Бъркотии‘‘ на 26 Юни от 18:00. Безплатни талони ще се дават на касата на Куклен Театър - Пловдив в дeня на постановките.