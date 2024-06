Детският танцов състав "Луди Млади" ще представи Пловдив на престижен фестивал в Гърция

© Представителният детски танцов състав "Луди Млади" към НЧ "Проф. Кирил Дженев-2018" ще вземе участие в IV-и Европейски фестивал на традиционните танци за деца, който ще се проведе в градовете Аигио и Патра, Република Гърция. Събитието е по покана лично от президента на Cultural And Educational Union of Eliki ΄IONES΄, Асимакис Ставрополус.



Танцьорите ще представят България с избрани фолклорни танци от различните етнографски области на страната. Участието в международния форум на детски фолклорни състави ще даде възможност на младите таланти от "Луди Млади" да се докоснат до други култури и обичаи, защото културният обмен е една от главните цели на събития от този род.



"Съставът ни ще създаде контакти с много чуждестранни групи и организации от цяла Европа, което със сигурност ще допринесе за изграждането на доброто име на България и на град Пловдив. Във фестивалите, организирани от Cultural And Educational Union of Eliki ΄IONES΄, участват колективи и състави от различни държави, представители на многобройни младежки и културни организации“, разказа читалищният секретар Петя Маринова.



Тя разказа още, че ръководителите на групите ще си разменят рекламни материали за градовете, които представят, ще обменят координати за бъдещи събития и покани за други фестивали и концерти. Поддържането на тези връзки между организаторите и участниците създават здрава основа за много интересни бъдещи общи проекти.



Участието на Представителният детски танцов състав "Луди Млади" към НЧ "Проф. Кирил Дженев-2018" в IV-и Европейски фестивал на традиционните танци за деца се осъществява с подкрепата на Община Пловдив по програма "Мобилност“, част от Календара на културните събития на града за 2024г.