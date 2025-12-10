ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Десетки на пл. "Съединение" в Пловдив, протестите се оказаха два
Припомняме, че това са поредните протести, организирани в Пловдив и другите по-големи градове на страната, които стартираха като реакция на бюджета за 2026 и година и преминаха в искания за оставка на правителството.
Полицията в града под тепетата е накрак, като според официалната информация затруднение на движението и забрана до 21:30 за преминаване на моторни превозни средства ще има по бул. "Шести септември“, в участъка между бул. "Руски“ и бул. "Цар Борис III Обединител“, както и по бул. "Цар Борис III Обединител“ между бул. "България“ и ул. "Граф Игнатиев“.
"Апелираме гражданите да се съобразяват с указанията на полицейските служители, а при необходимост да търсят тяхното съдействие при забелязване на противообществени прояви или закононарушения", уточниха от МВР.
Организаторите на протеста излязоха и с конкретни насоки:
Организаторите на мирния протест в Пловдив дадоха предварителни насоки за присъстващите на площад "Съединение" тази вечер:
За да протече протестът мирно, безопасно и организирано, молим ви да се запознаете с официалните насоки. Те са създадени на база опита от 01.12, когато бяхме над 30 000 души, и с мисъл за вашата сигурност, както и за семействата с деца, които ще бъдат отново с нас.
1. Подгответе се добре за времето и маршутa
– Носете топли дрехи, шапки, шалове и ръкавици - студено е.
– Обуйте удобни обувки, подходящи за ходене.
– Заредете телефоните на 100%; вземете външна батерия, ако имате.
– Вземете вода (за предпочитане – в бутилка за многократна употреба).
– Ползвайте раница или удобна чанта, за да държите ръцете си свободни.
– Ако сте с деца - дръжте ги близо.
Строго е забранено:
– употребата на алкохол или други упойващи вещества
– носене/използване на оръжия, остри предмети или потенциално опасни вещи
– носене/използване на пиротехника (фойерверки, димки, бомбички)
– хвърляне на предмети или създаване на опасни ситуации
Нарушителите могат да бъдат предадени на МВР.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 106
|предишна страница [ 1/18 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
МВР Пловдив с апел към протестиращите довечера
16:38 / 10.12.2025
Директорът на Хуманитарната: С нетърпение чакаме ремонтът да свър...
16:24 / 10.12.2025
Проектът Residential Park Plovdiv с две награди за инвестиции в с...
16:12 / 10.12.2025
393-ма абсолвенти от МУ-Пловдив положиха Хипократовата клетва
15:19 / 10.12.2025
Пловдив и Братислава с общи инициативи за популяризиране на новат...
15:03 / 10.12.2025
Апелативната прокуратура в Пловдив вече има нов шеф
15:08 / 10.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS