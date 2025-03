© Plovdiv24.bg Още за ботокса и за грижите за кожата четете в интервю с д-р Симона Камберова, дерматолог, специално за Plovdiv24.bg.



Д-р Камберова, при Вас сме заради тази истерия, която предизвикаха ботоксовите процедури, заради това, че имаше пострадали клиенти на салони за разкрасяване. Изобщо, много се изписа, много се изговори по този въпрос. Затова започвам директно с въпроса: полезен ли е ботоксът, какво трябва да се знае за него, на каква възраст трябва да се правят тези процедури? Изобщо, може ли да се мине и без тях? Всичко, което можете да ни кажете за тази мода, така да се каже.



Наистина темата с ботокса сега доста нашумя и стана много актуална, и може би трябваше да се даде малко гласност на този проблем, за да се потърсят някои последици и да се ограничат някои хора, които злоупотребяват. Ботоксът, всеки знае, че освен в естетичната медицина, ние го използваме и в медицината за лечение на много заболявания, като започнем от мигрена, използва се при някои невромускулни състояния и доста широка гама от заболявания. Докато в естетиката го използваме изцяло за естетични процедури, за освежаване на кожата, за заличаване на бръчки, за подобряване вида на кожата. Има да, има възрастова граница. Желателно е след 30 години да започнем да практикуваме такъв ботокс, ако се налага. Налага се тогава, когато вече пациентките желаят да подобрят състоянието на кожата и има видими белези на стареене.



Всички знаем, че ние от старостта няма как да избягаме, но можем в даден момент малко да отложим във времето настъпването й. В България все още няма закон, който да ограничава специалисти, различни от дерматолози, лицево челюстни хирурзи, пластични хирурзи, както и стоматолози да правят. тези процедури. Всеки прави ботокс, всеки злоупотребява, както сега с тези пациентки се случи.



А това редно ли е?



Не, това не е редно. Българското дерматологично дружество (БДД) от много време се стреми да прокара такъв закон, да има контрол не само заради това, че всеки трябва да се знае работата по специалност, а всеки пациент трябва да има уважение към себе. Всичко трябва да бъде с цел да запазим на първо място здравето на пациента, на първо място здравето. Да, наистина тези момичета, които са се представяли като медицински специалисти, злоупотребили са, надявам се да има санкции за тях и агитирам младите специалисти, специализанти да обучават своите пациенти кое е редно, къде трябва да се ходи и какво трябва да се прави.



По принцип за България това може да се извършва само от лекар дерматолог, както сте вие?



Да, само от лекар дерматолог, пластичен хирург и стоматолозите също, при бруксизъм, както и при невролозите се използват, но там е вече за лечение на някои заболявания.



И понеже всичко това се прави се за разкрасяване, веднага ми се иска да ви питам, има ли други алтернативни начини да се разкрасим, без да използваме този ботокс, който видяхме, че не е съвсем полезен?



Да, разбира се, че има, винаги има алтернатива. Важното е да започнем с един индивидуален план при всеки пациент. Колкото се може по-рано да започне, толкова по-добре. Като казвам по-рано, това не означава, че ние трябва да започнем с тежки естетически процедури още от ранна възраст, преди 30 години. Всичко е до начин на живот. Ние можем да започнем да се грижим за себе си, първо, чрез хранене, второ, чрез качествен сън, физическа активност.



Да, и за това ще ви питам. Но преди това, защо едни хора изглеждат по-млади, не можеш да им дадеш възрастта, а пък други хора са по-млади, а пък изглеждат състарени? Къде се крие разковничето? Има ли нещо заложено в генетиката на човек?



Да, всички сме чували – човек не може да избяга от гените си. Има, да, има заложеност в гените ни. Всички ние получаваме белези от двамата си родители както за заболявания, така и за здравето ни, което ще рече, че да, до известна степен има такава генетична предразположеност. Например, всеки знае, че колкото по-добри са ни гените, толкова по-богати и наситени са клетките ни на антиоксиданти. Антиоксидантите, знаете, изкарват вредните радикали от клетките ни, по този начин клетката по-бавно старее, по-бавно се натрупва с вредни токсини. Така можем да избягаме и от някои заболявания. Има различни процедури, които могат да допринесат за тази работа на гените.



Чакайте, аз съм чувала за "гени на младостта". Какво значи това?



Гени на младостта – няма такова нещо. Това е мит. Ние можем да се грижим за кожата си по най-различни начини.



Всичко зависи от нас индивидуално, от грижите ни.



Всичко зависи от нас. Точно така.



Но има и предразположеност генетична?



Има предразположеност, но в много малка степен. Оттам насетне как ще се отключат гените ни, как ще се развием ние, зависи от нас.



И тук опираме до храненето сега и до пиенето на вода. Кажете до каква степен е важно това, правилното хранене?



Изключително важно е храненето. Знаете, че много от храните, които консумираме, например бялата захар веднага мога да я дам за пример…



Давайте, давайте директни примери!



Да. Бялата захар изключително много натоварва клетката, повишава си гликемичният индекс, повишава се гликозата. Оттам вече се отключват други процеси, които не влияят добре на кожата. Знаете тютюнопушенето, знаете алкохолът как влияе на кожата. Определено двама човека с такива вредни навици, ако единият има, а другият не, определено разликата се вижда.



Бялата захар, бялото брашно, тези всички неща?



Абсолютно да. Колкото се може по-здравословен начин. Всичко, което е свързано със зелени храни, плодове, всички те съдържат антиоксиданти – колкото повече ги консумираме, толкова повече подпомагаме гените и клетките да се очистват от вредните радикали.



А фруктовата захар, тя пречи ли по никакъв начин?



Тя не пречи, но пък щом се казва думата "захар“, значи трябва да се избягва. Или колкото се може по малко, толкова по-добре.



А за водата и кожата какво ще кажете?



Водата е изключително важна. Вие знаете, хидратацията не само на кожата, не само на клетките, но изцяло като организъм, ние се нуждаем от нея. Знаете, 80% от тялото ни е вода. Да, клетките ни съдържат вода. Колкото по-малко приемаме вода, толкова по-дехидратирани са те. И това веднага се отразява и на външния вид.



Добре, а има ли способност кожата ни да се регенерира, да се възстановява? И как можем да го постигнем това? Освен, да кажем с правилното хранене, има ли някакви други такива начини, някакви тайни?



Да, има много такива начини. Те даже не са и тайни. Хората доста се интересуват и напоследък дори на обученията, на които присъстваме, изключително много започват да се въвеждат процедури, които са с цел регенерация на нашите фибробласти, на нашите клетки, на които ще рече използваме напоследък продукти, които съдържат висока концентрация на аминокиселини. Те целят да възбудят нашите фибробласти, оттам да се създават наш личен колаген и еластин – всичко, което е от вътре навън наше, не е чуждо, да вкарваме. Както например, вече доста се избягват хиалуроновите киселини. Вече модата на филърите започва да затихва. И използваме само естествени продукти. Както сега ще спомена и така нашумялата тема за екзозомите, които доста бързо навлизат в естетичните процедури.



Какво представляват те?



Те представляват микромолекули, които да, са пак тип антиоксиданти, които се създават между клетките, между самите клетки. По този начин те по-добре комуникират помежду си. Могат да се използват за процедури свързани с лице, кожа, тяло, както и за скалп.



Ако една жена отиде в аптеката и иска да си купи крем какво да гледа, какво да търси? Кремът да бъде на биооснова, ли?



Зависи вече за какъв проблем търси козметиката. Тъй като всяка една кожа е разлина. Сега, в зимния период, определено е по-добре да използваме възможно по-дълбока хидратация за кожата, за да изглежда по-освежена тя. Затова се стремим козметиката, която избираме, на първо място да бъде медицинска козметика. Определено, ако третираме някои таргетни проблеми, според тях се избира. Знаете, че сега зимата е доста нашумяло използването на ретинола. Задължително се стремим продуктите, които избираме, да съдържат витамин C, антиоксиданти – задължително. А колко са вече на биооснова – това ние можем да си го контролираме, тъй като медицинските продукти, знаете, имат доста съставки.



Щях да пропусна да ви питам за слънцето, каква е ролята му и до каква степен оказва влияние върху кожата ни?



Знаете, че сега идва пролетно-летният сезон, пак ще се говори за слънце. Всички знаем, че слънцето, колкото полезно е то за синтез на витамин D, меланин и т.н., толкова е и вредно. Всички са с грешното схващане, че зимата, като няма слънце, няма да си слагаме слънцезащитен крем, не е нужно. А всъщност тогава, зимата, когато е най-мрачно времето, UVA лъчите, тези, които проникват в дълбочина, се намират най-ниско, в най-ниския си спектър и те вредат даже повече, на по-дълбоко ниво, отколкото UVB лъчите през лятото. Затова дори и през зимата задължително трябва да има слънцезащитен фактор 50 за лице.



Независимо зима ли е, лято ли е, това е задължително?



Независимо, да, независимо. Зимата е студено, има влага, има студ, той предпазва и от тези климатични условия.



За съня не сме казали, каква е ролята на съня за хубавата кожа.



Знаете, че задължително 8 часа трябват на клетките, за да се регенерират, да се възстановят от тежкото ежедневие. Затова, макар да е трудно на повечето хора да спят по 8 часа, задължително сънят е изключително важен фактор.



Значи сънят не е за пренебрегване?



Не, в никакъв случай. Повече почивка и избягване от стреса задължително. Тъй като клетките, когато са подложени на стрес, те с по-бърза скорост започват да натрупват вредни радикали вътре в тях. А самото очистване се случва много по-бавно от натрупването. И затова е много важно, когато отидем при дерматолога си, или лекаря си, той да ни препоръча не само външно очистване на кожата, чрез външни процедури, а и такова отвътре навън. Например сега с тези антиоксиданти, които се ползват – глутатиони, ресвератроли, много обширна тема, доста, доста се търси от пациентите като процедура.



Разкажете ни и за това!



Знаете, че глутатионът и ресвератролът са едни от най-мощните антиоксиданти. Във всяка хранителна добавка се съдържа ниска концентрация от тях, но преминавайки през стомашната лигавица, през солната киселина, тя ги инактивира до голяма степен и те не могат да изчистят клетката така, както ако го приложим този антиоксидант венозно. Тогава на 100% достига до клетката и получаваме желания ефект. Глутатионът не влияе само на ниво кожа, коса и нокти, той влияе на организма като цял. Засилва имунната система. Сега, в сезона на вирусите, задължително имаме нужда от един имуностимулатор. Подобрява съня допълнително. Използва се при инсулинова резистентност за очистване на черния дроб. Знаете, че черният дроб е най-голямата очистваща система в човешкото тяло. И за още много, много полезни ефекти се използва.



Т.е. Вие ни казвате, че не бива да бягаме като цяло от козметиката.



Не бягайте, не бягайте. С козметиката ние определено поддържаме кожата си и здравето си.



Защото има жени, които казват "Не ми трябва на мен козметика, да ходя по козметични процедури, защото аз съм си естествено красива.



Ние трябва да използваме абсолютно всички тези продукти в комбинация. Козметиката е задължително, абсолютно. Грижата за тялото чрез такива антиоксиданти също е задължителна. Както казахме, вече споменахме хранене, сън, спорт – абсолютно всичко в една симбиоза, за да се получи, за да сме здрави.



Нека сега да отправим едно послание към родители, и към млади хора, прекалено млади, да кажем 11, 12, 13-годишни, които прибягват все повече до козметика, и то тежка козметика. Виждаме го много често. Това редно ли е на тяхната възраст?



Тук вече трябва да се включи родителят в ролята на учител. Хубаво е от малки да започнат една такава култура, да им се обяснява какво трябва да се ползва и какво не. Колкото се може по-малко козметични продукти да се ползват, толкова по-добре. Естествено, ако има някое заболяване, естествено, тогава се прибягва до специалист, лекар.



Говорим за разкрасяване, не за медицинска козметика.



За разкрасяване – единствено агитирам родителите да научат децата си да използват слънцезащитен фактор. Засега това им е достатъчно. Нищо повече. Колкото се може повече да отложат във времето натоварването на кожата с много продукти, толкова по-добре. Защото хубаво е, когато ползваме продукти, но не е хубаво, когато прекаляваме.



И какво можем да кажем за бъдещето на козметиката накрая?



На последния конгрес, на който присъствах в Париж, януари месец, определено се набляга на козметиката, в смисъл, освен на естетичните процедури.



А що е то интелигентна козметика?



Да, интелигентна козметика – това е да успеем да изберем за нашия тип кожа най-подходящата козметика, с колкото се може по-малко съставки, но пък правилните за нас.



За това трябва да ни помогне специалист обаче. Дерматолог ли задължително, или можем да се допитваме и в салоните за красота?



Ами не, нека да бъде дерматолог. В салоните за красота със сигурност ще ви дадат много правилни съвети, но дерматологът ще си каже компетентното мнение. Тъй като като дойдете на консултация при мен или при някой колега, няма значение, ние задължително правим скрининг на някои заболявания, на състоянието на кожата, проверяваме ви с различни диагностични апарати какво е състоянието, хидратация, абсолютно всичко и тогава се прави един индивидуален план, какво е нужно, за да бъде тя здрава, вашата кожа.



Ето един важен съвет, като край за нашето интервю.



По тази причина искам да спомена и за нашата кампания в New Life Clinic сега по повод празника на дамите – 8 март, който наближава. Ние стартирахме една кампания, с която искаме да подарим на една дама пълна промяна. Какво ще рече пълна промяна? Ние не желаем да променим само външния й вид, ние желаем да променим нейното самочувствие, нейната женственост. И затова всеки, който има някоя интересна история от миналото, нещо, от което е бил натъжен, може да го сподели с нас. И ще направим теглене, ще изтеглим една печеливша.



Чрез жребий ще определите тази жена.



Да, и тя ще получи пълна промяна.



А къде може да разкажат историите си?



В страницата на New Life Clinic, изпращат се като лично съобщение. Пожелаваме успех на всички!



