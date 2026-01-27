ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Депутат от ГЕРБ Пловдив област пита МЗХ за възстановяване на собствеността върху земеделски земи
В спешен порядък тя отправи питане до ОбС "Родопи" и МЗХ за предприетите от тях действия и за причините хората да не могат да влязат във владение на имотите си. Два месеца по-късно дойде отговор от Общинския съвет на "Родопи", че с решение на разпоредителния орган от 19 декември м.г. са предоставени имоти за обезщетение на правоимащите, съгласно предложението на Общинска служба по земеделие – "Родопи" от 30 декември 2011 г.
Междувременно в отговор на питането Министерство на земеделието и храните информира, че службата е започнала проверка на вида и състоянието на въпросните имоти, за да се увери, че същите са безспорно годни за обезщетение. Следващите стъпки са: Изготвяне на техническо задание за план за обезщетение, одобряването му от министъра на земеделието и храните и възлагане за изпълнението му, изготвяне на план за обезщетение, обявяване, влизане в сила (след корекции по уважени възражения, ако има такива) и накрая връчване на решения и скици, трасиране и въвод във владение.
Тези процедури отнемат време, но Караянчева заяви, че вярва, че МЗХ ще упражни нужния контрол върху институциите на местно ниво, съгласно дадените му от закона правомощия, а гарантира, че ще следи да приключат максимално бързо, независимо кой стои начело на аграрното министерство.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Панайот Велчев е новият шеф на Районен съд Пловдив
14:44 / 27.01.2026
"ХЪС Естейт" и добавената стойност на експертното обслужване: Сиг...
13:00 / 27.01.2026
Ексклузивно: Не една, а две жилищни сгради вдигат на мястото на а...
13:58 / 27.01.2026
Искат да строят жилища на мястото на автогара "Север", която прик...
12:45 / 27.01.2026
Сбогуваме се с Личо Стоунса в четвъртък на Рогошките гробища
12:07 / 27.01.2026
Събарят автогара "Север" в Пловдив!
11:20 / 27.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
18:57 / 25.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS