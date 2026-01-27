Депутат от ГЕРБ Пловдив област пита МЗХ за  възстановяване на собствеността върху земеделски земи

© Сигнал от правоимащи жители на община "Родопи" за неизпълнение на влезли в сила съдебни решения, свързани с възстановяване на собствеността им върху земеделски земи, получи народният представител Цвета Караянчева в качеството си на председател на Комисията по земеделието, храните и горите в Народното събрание и народен представител от Пловдив област.



В спешен порядък тя отправи питане до ОбС "Родопи" и МЗХ за предприетите от тях действия и за причините хората да не могат да влязат във владение на имотите си. Два месеца по-късно дойде отговор от Общинския съвет на "Родопи", че с решение на разпоредителния орган от 19 декември м.г. са предоставени имоти за обезщетение на правоимащите, съгласно предложението на Общинска служба по земеделие – "Родопи" от 30 декември 2011 г.



Междувременно в отговор на питането Министерство на земеделието и храните информира, че службата е започнала проверка на вида и състоянието на въпросните имоти, за да се увери, че същите са безспорно годни за обезщетение. Следващите стъпки са: Изготвяне на техническо задание за план за обезщетение, одобряването му от министъра на земеделието и храните и възлагане за изпълнението му, изготвяне на план за обезщетение, обявяване, влизане в сила (след корекции по уважени възражения, ако има такива) и накрая връчване на решения и скици, трасиране и въвод във владение.



Тези процедури отнемат време, но Караянчева заяви, че вярва, че МЗХ ще упражни нужния контрол върху институциите на местно ниво, съгласно дадените му от закона правомощия, а гарантира, че ще следи да приключат максимално бързо, независимо кой стои начело на аграрното министерство.