|Делегация от кметове посрещна първите пътници от първия полет на летище "Пловдив" от Братислава
Лично кметът на Пловдив Костадин Димитров, заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов, кметовете на общини от Фонда за развитие на летище Пловдив и други официални лица тази събота присъстваха на официалното посрещане.
"Полетът от Милано е с 90% заетост, линията е рентабилна", заяви Костадин Димитров. Надяваме се догодина да има още две нови линии на летище "Пловдив". Очакваме още съмишленици, благодарим на кмета на Смолян, че общината е платила вноската си във Фонда за развитие на летището. Надяваме се още наши съмишленици да се включат. Правим всичко възможно Европа да ни е на 1 час път, както и регионът да е все по-привлекателен с рекламите, които има Пловдив по летищата в чужбина", допълни кметът.
Полетите ще се обслужват от авиокомпания Wizz Air.
Директорът на летище "Пловдив" Красимир Пешев издаде, че в момента прегововите са за втори полети от Испания и Италия, но все още е рано да се каже.
Повече вижте във видеото
