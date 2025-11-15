© Plovdiv24.bg виж галерията Първият пътник на първия полет от столицата на Словакия Братислава на летище "Пловдив" е вече факт, информира репортер на Plovdiv24.bg. Той е диригент и идва от Виена. Полетът ще бъде три пъти седмично. Около 120 са всички пътници от днешния полет, които кацнаха, а 150 ще излетят.



Лично кметът на Пловдив Костадин Димитров, заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов, кметовете на общини от Фонда за развитие на летище Пловдив и други официални лица тази събота присъстваха на официалното посрещане.



"Полетът от Милано е с 90% заетост, линията е рентабилна", заяви Костадин Димитров. Надяваме се догодина да има още две нови линии на летище "Пловдив". Очакваме още съмишленици, благодарим на кмета на Смолян, че общината е платила вноската си във Фонда за развитие на летището. Надяваме се още наши съмишленици да се включат. Правим всичко възможно Европа да ни е на 1 час път, както и регионът да е все по-привлекателен с рекламите, които има Пловдив по летищата в чужбина", допълни кметът.



Полетите ще се обслужват от авиокомпания Wizz Air.



Директорът на летище "Пловдив" Красимир Пешев издаде, че в момента прегововите са за втори полети от Испания и Италия, но все още е рано да се каже.



Повече вижте във видеото



