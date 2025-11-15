ИЗПРАТИ НОВИНА
Делегация от кметове посрещна първите пътници от първия полет на летище "Пловдив" от Братислава
Автор: Данислава Вълкова 19:15
© Plovdiv24.bg
Първият пътник на първия полет от столицата на Словакия Братислава на летище "Пловдив" е вече факт, информира репортер на Plovdiv24.bg. Той е диригент и идва от Виена. Полетът ще бъде три пъти седмично. Около 120 са всички пътници от днешния полет, които кацнаха, а 150 ще излетят.

Лично кметът на Пловдив Костадин Димитров, заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов, кметовете на общини от Фонда за развитие на летище Пловдив и други официални лица тази събота присъстваха на официалното посрещане.

"Полетът от Милано е с 90% заетост, линията е рентабилна", заяви Костадин Димитров. Надяваме се догодина да има още две нови линии на летище "Пловдив". Очакваме още съмишленици, благодарим на кмета на Смолян, че общината е платила вноската си във Фонда за развитие на летището. Надяваме се още наши съмишленици да се включат. Правим всичко възможно Европа да ни е на 1 час път, както и регионът да е все по-привлекателен с рекламите, които има Пловдив по летищата в чужбина", допълни кметът.

Полетите ще се обслужват от авиокомпания Wizz Air.

Директорът на летище "Пловдив" Красимир Пешев издаде, че в момента прегововите са за втори полети от Испания и Италия, но все още е рано да се каже.

Повече вижте във видеото



Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
12:57 / 15.11.2025
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
10:42 / 14.11.2025
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
09:42 / 14.11.2025
Сиромахов иронично: Това е всичко, което трябва да знаем за нашия малък, но изключително храбър народ
13:34 / 14.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
